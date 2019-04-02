Происшествия
Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в ПетербургеИзвестия 07:46
По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они курсанты. Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва. Сейчас в здании, которое находится на улице Красного Курсанта, работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.
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с чего всё началось
Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.Интерфакс07:10
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Территорию Академии Можайского покинули машины МЧС, Росгвардии и «Петербурггаза»
Петербургский дневник09:46
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
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Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
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Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
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Авто
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Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
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Обновлено вчера в 18:20
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Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
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На заводе ЗИЛ открылся дилерский центр Mercedes-Benz
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что Запад признает итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 10:15
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Боевики убили семью в лагере «Эр-Рукбан» за поддержку властей Сирии
Боевики убили пару беженцев в лагере «Эр-Рукбан» за то, что они выразили поддержку властям Сирии, заявил координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир.
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Умер звезда рокабилли Билли Адамс
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Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
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