Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в ПетербургеИзвестия 07:46

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.

с чего всё началось

Все живы. Произошёл подрыв неустановленного устройства: три человека ранены, один человек легко ранен. Работают соответствующие структуры. Все курсанты и личный состав эвакуированы, поэтому работают следственные структуры. Ситуация будет понятна после того, как они отработают.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они курсанты. Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва. Сейчас в здании, которое находится на улице Красного Курсанта, работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.

Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в Петербурге

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