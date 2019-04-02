Происшествия
Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в ПетербургеИзвестия 07:46
По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они курсанты. Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва. Сейчас в здании, которое находится на улице Красного Курсанта, работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.
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Все живы. Произошёл подрыв неустановленного устройства: три человека ранены, один человек легко ранен. Работают соответствующие структуры. Все курсанты и личный состав эвакуированы, поэтому работают следственные структуры. Ситуация будет понятна после того, как они отработают.
— Александр Беглов, российский политикДиалог 09:50
с чего всё началось
Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.Интерфакс07:10
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