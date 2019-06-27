Футбол
Появились фото новой домашней и гостевой формы «Спартака»Soccer.ru 18:23
На основную форму вернулась белая горизонтальная полоса. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. Ранее в Сети появились фото новой формы "Зенита".
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:17, Вашингтон
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В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
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В Донецке задержали готовивших теракт агентов украинских спецслужб
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Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября
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Обновлено в 10:24
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В США суд отклонил иск Huawei к местному стартапу CNEX Labs
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По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
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Происшествия
Боевики взорвали газопровод в Йемене
Источник заявил, что взрыв газопровода, чья протяженность составляет 320 километров, произошел около района Айн Бамабаад на юго-востоке провинции Шабва.
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Обновлено в 06:32
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Обновлено в 19:10
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Обновлено в 10:13
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«Ростов» обыграл «Спартак» на встрече в Австрии
В матче со «Спартаком» «Ростов» одержал победу. Игра проходила в рамках предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер.
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