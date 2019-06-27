Появились фото новой домашней и гостевой формы «Спартака»Soccer.ru 18:23

На основную форму вернулась белая горизонтальная полоса. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. Ранее в Сети появились фото новой формы "Зенита".

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