Футбол

Появились фото новой домашней и гостевой формы «Спартака»Soccer.ru 18:23

3 фото
На основную форму вернулась белая горизонтальная полоса. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. Ранее в Сети появились фото новой формы "Зенита".
Читать в источнике

Подробнее о событии

10 тысяч владельцев абонементов «Спартака» не продлили их на первом этапе

Евро-футбол.ру06:44

Опубликованы фотографии игровой формы «Спартака» на новый сезон

Советский спорт17:51

Появились фото новой домашней и гостевой формы «Спартака»

Soccer.ru18:23

Опубликованы макеты комплектов формы «Спартака» на сезон-2019/20

Матч ТВ17:33

В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон

Спорт-Экспресс16:51

Появилось фото домашней и гостевой формы «Спартака» на сезон-2019/20

Чемпионат16:49

В твиттере появились фото формы «Спартака» на сезон-2019/20

Sport24.ru19:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:17, Вашингтон
Происшествия

В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов

Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:54
Политика

Трамп рассчитывает на «очень хороший разговор» с Путиным в Осаке

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитивный диалог с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие

В Донецке задержали готовивших теракт агентов украинских спецслужб

Сотрудники силовых ведомств самопровозглашенной ДНР задержали в Донецке агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракт.
Обновлено в 06:06
Культура

Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Обновлено вчера в 05:22
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Происшествия

В Москве задержали мужчину, грозившего поджечь себя у здания Минстроя

Столичные полицейские задержали мужчину, угрожавшего поджечь себя в центре Москвы у здания Минстроя.
Обновлено в 06:27
Политика

В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Авто

Peugeot может сделать серийный вариант E-Legend

Компания Peugeot не исключила создания серийного спорткара по мотивам электрического беспилотника E-Legend, сообщает Auto Express со ссылкой на руководителя французского автопроизводителя по планированию Филипп-Эммануэля Жана.
Обновлено в 13:02
Политика

В США суд отклонил иск Huawei к местному стартапу CNEX Labs

Суд американского штата Техас отклонил иск Huawei на $85,7 млн к местному стартапу CNEX Labs.
Обновлено в 19:21
Кино

Сценарист «Чернобыля»: мы хотели показать героизм советского народа

По словам автора сценария и исполнительного продюсера сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина, создатели ленты в первую очередь хотели показать героизм советских людей, показать западной аудитории катастрофу на АЭС через призму жизни обычных граждан.
Обновлено в 19:51
Происшествия

Боевики взорвали газопровод в Йемене

Источник заявил, что взрыв газопровода, чья протяженность составляет 320 километров, произошел около района Айн Бамабаад на юго-востоке провинции Шабва.
Обновлено в 16:03
Общество

Инициативу СРО «Сахалинстрой» одобрили в правительстве региона

26 июня саморегулируемая организация «Сахалинстрой» провела встречу студентов, задействованных в волонтерском проекте СРО, с заместителем председателя Правительства Сахалинской области Вячеславом Аленьковым.
Обновлено в 06:32
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Космос

Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году

Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 19:10
Политика

В России Плахотнюка обвинили в контрабанде и сбыте наркотиков

Бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку в России заочно предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, контрабанде и сбыте наркотиков, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 10:13
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на встрече в Австрии

В матче со «Спартаком» «Ростов» одержал победу. Игра проходила в рамках предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер.
Обновлено в 14:21
Политика

Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы

Обновлено в 19:20
Игры

Создатель Dead Space займется сюжетной игрой по PUBG в новой студии

PUBG Corporation анонсировала создание новой студии под названием Striking Distance.
Обновлено в 12:40
Транспорт

Прав могут лишиться водители с грязными номерами

Если номер покрылся снегом или грязью при движении по трассе, а умышленность действий не доказана, то применять можно лишь 500-рублевый штраф.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве

Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Интернет

Google будет автоматически чистить историю браузера

Google всерьез взялась за безопасность своих пользователей.
Обновлено в 16:48
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Цены за обучение в российских вузах за последний год увеличились в среднем на 19 процентов.
Обновлено в 20:13
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Обновлено в 10:54
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Футбол

РФС утвердил новый формат лимита на легионеров

Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Гражданка России экстрадирована из Финляндии в США

Задержанная в декабре прошлого года в Финляндии по запросу американских властей гражданка России Мира Тэрада экстрадирована в США.
Обновлено в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное