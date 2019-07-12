Футбол
Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она чернаяSports.ru вчера в 15:34
В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В интернете появились фото третьего комплекта формы «Атлетико». Она черного цвета
Бомбардир.рувчера в 16:46
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Политика
Мэр Комсомольска-на-Амуре подал заявление об отставке
Мэр Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов подал в отставку.
Обновлено вчера в 22:52
Гаджеты
Часы Samsung Galaxy Watch Active 2 показались на промо-изображении
Официальная презентация Galaxy Watch Active 2 ожидается 7 августа — на мероприятии, посвящённом анонсу флагманских фаблетов Samsung Galaxy Note 10.
Обновлено в 04:00
Происшествия
СМИ упомянули Дубровского в уголовном деле о хищениях у РЖД
Дело о создании организованного преступного сообщества возбуждено 18 июня Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о создании организованного преступного сообщества, похитившего у РЖД сумму свыше 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 02:56
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на слова Зеленского о люстрации
Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун ответила на критику своей работы со стороны президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Туве при опрокидывании автомобиля погибли десять человек
При опрокидывании автомобиля в Туве, который пересекал реку вброд, погибли 10 человек, включая шестерых несовершеннолетних.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка русского происхождения, передаёт The Telegraph со ссылкой на отца девушки Игоря Цуканова.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Происшествия
ФСБ пришла с обысками к митинговавшим против храма в Екатеринбурге
Региональный Следственный комитет и УФСБ проводят обыски у защитников сквера в Екатеринбурге, где хотели строить кафедральный собор святой Екатерины.
Обновлено в 04:00
Политика
В конгрессе США одобрили санкции против российского госдолга
Палате представителей еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка.
Обновлено в 02:24
Общество
«ВКонтакте» просит изъять из оборота базу данных своих пользователей
Соцсеть требует обязать «Дабл» изъять из оборота указанный софт и уничтожить его на любых носителях.
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Челябинской области молния убила купавшуюся в озере женщину
Купавшаяся в озере Шантрапай в Челябинской области женщина погибла от удара молнии во время грозы, сообщил ТАСС в пятницу следователь Коркинского следственного отдела СУ СК России Роман Смирнов.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Школа юного хирурга: среди слушателей пройдут показательные конкурсы
В рамках конкурсов для выпускников школы будет создана интерактивная площадка, на которой слушатели смогут продемонстрировать полученные навыки.
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия
На Алтае ребенок попал в больницу после нападения свиньи
Следователи Алтайского края проводят проверку по факту ЧП в Ельцовском районе, где на двух сестер накинулись свиньи, одну из девочек покусали, она госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по региону.
Обновлено в 02:22
Происшествия
США показали видео перехвата в Тихом океане судна с 7 т кокаина
Всего, как уточняется в пресс-релизе береговой охраны США, три катера USCG изъяли с мая по июль 2019 в международных водах в восточной части Тихого океана более 17 т кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Норвегия заявила об утечке радиации с затонувшей советской подлодки
Норвежское агентство по ядерной безопасности утверждает, что радиационный фон возле затонувшей в Норвежском море атомной советской подлодки «Комсомолец» выше в 100 тыс. раз, чем в чистой морской воде.
Обновлено 09 июля в 10:09
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Теннис
Голову теннисиста разбили до крови в матче полуфинала Уимблдона
В ходе матча 1/2 Уимблдона южноафриканский теннисист Рэйвен Клаасен получил травму, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 02:40
Недвижимость
В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье
Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 16:16
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено 10 июля в 23:08
Политика
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
Интернет
Google призналась в прослушке пользователей голосового помощника
Корпорация Google признала, что ее специалисты прослушивают команды, которые пользователи отдают ее голосовому помощнику.
Обновлено в 03:18
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Большинство экономистов не столь оптимистичны по поводу курса рубля: консенсус-прогноз опрошенных Bloomberg аналитиков (составлен в июне-июле) на конец третьего квартала составляет 64,5 руб. за доллар, на конец четвертого — почти 65 руб.
Обновлено в 00:00
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Специалисты Роскачества разработали рекомендации по выбору полуфабрикатов шашлыка.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек
В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные раны, в настоящее время предлагают помощь сотни человек как из России, так и из других стран мира.
Обновлено вчера в 17:50