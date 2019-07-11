Футбол
Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она чернаяSports.ru 15:34
В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Религия
Православные готовятся к окончанию Петрова поста
Петров пост установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя к проповеди Евангелия.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом
Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом.
Обновлено 09 июля в 07:33
Политика
Президент Бразилии может назначить сына послом в США
Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне.
Обновлено в 19:00
Политика
В офисе президента Украины прошли обыски
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 17:02
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Общество
ЛДПР предложила увеличить срок скидки для штрафов за нарушения ПДД
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и другие депутаты ЛДПР внесли законопроект об увеличении до 30 дней срока, в течение которого штраф за нарушения ПДД можно оплатить с 50 процентной скидкой, сообщили "Интерфаксу" во фракции.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
18 летательных аппаратов за неделю следили за границами России
В течение недели за российскими границами посменно наблюдали 18 летательных аппаратов из разных стран, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:44
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти
Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Политика
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Следователи задержали замглавы ПФР Алексея Иванова за взятку
Зампредседателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов задержан по делу о взятке, подтвердил глава ПФР Антон Дроздов, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:16
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Политика
Трамп: США не отступят от вопроса гражданства
По словам президента США Дональда Трампа, власти страны продолжат вести подсчет американских граждан, отделяя их от проживающих в стране иностранцев, не имеющих право голоса на выборах.
Обновлено в 18:22
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Финансы
ЦБ назвал размер внешнего долга России
По оценке ЦБ, внешний долг РФ на 1 июля 2019 года составил 482,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив
Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Музыка
Park Live снова пройдет в Парке имени Горького
Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато.
Обновлено в 12:57
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Ватикане вскрыли две могилы из-за пропавшей 36 лет назад девушки
Вскрытые могилы принадлежали двум принцессам, похороненным в 1836-м и 1840 годах.
Обновлено в 08:18
Футбол
Роман Орещук: «В „Динамо“ появятся еще два-три новичка»
Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук заявил, что бело-голубые подпишут еще два-три новичка до закрытия трансферного окна, причем среди них обязательно будет нападающий.
Обновлено в 17:36
Кино
THR: Warner Bros. готовит перезапуск «Флинтстоунов»
По его данным, ремейк мультсериала, выходившего в 1960-1966 годах, пока находится на "самых ранних стадиях" подготовки.
Обновлено в 15:28
Кино
Определены 10 фильмов, которые государство поддержит деньгами
Будут поддержаны сиквел "Гардемарины V" Светланы Дружининой, фильм Жоры Крыжовникова (ранее снявшего "Горько!" и "Дорогу на Джомолунгму"), проект "Биомеханика Мейерхольда" о великом театральном новаторе режиссера Константина Малкина-Фама, а также картина "Огонь" Валерия Фокина про контакты с внеземным разумом, информирует о фигурантах списка "Интерфакс".
Обновлено в 18:25
Политика
В США заговорили о военной защите танкеров в Персидском заливе
Кандидат подчеркнул важную роль США в деле обеспечения свободы навигации в Персидском заливе.
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
ООН призвала не допустить новой эскалации в Ормузском проливе
ООН предупреждает, что новая конфронтация в Ормузском проливе может иметь катастрофичные последствия.
Обновлено в 12:52
Экономика
По подсчетам Gartner, рынок ПК во втором квартале 2019 года вырос на 1,5%
Специалисты аналитической компании Gartner опубликовали отчет за второй квартал 2019 года, относящийся к рынку готовых ПК.
Обновлено в 18:07
Космос
Исследователи обнаружили на Марсе объект, похожий на птицу
Энтузиаст Тайлер Глокнер обнаружил странный объект на новых фотографиях.
Обновлено в 04:25