Футбол
Появились фото гостевой формы «Атлетико». Она чернаяSports.ru 15:34
В интернете появились изображения гостевой формы «Атлетико» на сезон-2019/20. Футболка выполнена в черном цвете.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Происшествия
35 человек пострадали из-за экстренной посадки самолета
Уточняется, что самолет следовал рейсом из Ванкувера в Сидней, однако недалеко от гавайских островов он попал в зону турбулентности и был вынужден совершить экстренную посадку.
Обновлено в 16:06
Политика
На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины завело новые уголовные дела против экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 14:50
Политика
В Судане предотвратили новый государственный переворот
Попытка госпереворота предотвращена в Судане. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Авто
Hummer расстреляли из танка, но он этого почти не заметил
Блогеры с YouTube-канала FullMag нашли списанный Hummer H1 и решили устроить ему финальную проверку на прочность, выстрелив в упор из танка.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В США два подростка пытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка пытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра в Калифорнии.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Элина Сушкевич не признала вину
Накануне уголовное дело в отношении и.о. главного врача калининградского роддома № 4 Елены Белой и Элины Сушкевич было передано из второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) в специализированный отдел по расследованию ятрогенных преступлений в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 16:07
Спорт
CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко на его пожизненное отстранение от участия в любой деятельности, связанной с Олимпийскими играми.
Обновлено в 10:38
Политика
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель прочитали по губам. Об этом сообщает радиостанция Antenne Bayern.
Обновлено в 16:55
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Политика
Украину на встрече в «нормандском формате» представит Пристайко
Как сообщает информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента Украины, замруководителя администрации украинского лидера Вадим Пристайко будет представлять страну на встрече советников глав государств нормандского формата, куда входит Россия, Германия и Франция.
Обновлено в 16:11
Политика
Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича
Суд Европейского союза принял решение об отмене санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и членов его команды.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Наука
Древнейшие человеческие останки найдены в Греции
Фрагмент был найден еще в конце 1970-х в пещере Апидима и после раскопок был передан музею в Афинах, однако только недавно привлек внимание ученых.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
9 августа Huawei представит EMUI 10
Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено в 15:30
Общество
Православные верующие вспоминают апостолов Петра и Павла
Согласно церковному преданию, Петр и Павел приняли мученическую смерть в один день - 12 июля (29 июня по юлианскому календарю).
Обновлено в 17:22
Политика
Немецкий журналист потребовал снести памятник Победы под Прохоровкой
Немедленно снести памятник Победы на Прохоровском поле, посвященный павшим в танковом сражении 12 июля 1943 года советским солдатам, потребовал редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф 9 июля на страницах издания.
Обновлено вчера в 00:29
Армия и оружие
В российском военном вузе четыре года учился гражданин Финляндии
Оказалось, что курсант четвертого курса имеет паспорт гражданина Финляндии, кроме российского паспорта, естественно.
Обновлено в 04:45
Единоборства
Двое россиян подписали контракты с UFC
Аскаров и Гамзатов подписали контракты с UFC. Аскаров дебютирует в сентябре, приводит слова Магомедова ТАСС.
Обновлено в 17:12
Авто
SAIC начал производство седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5
На заводе китайского концерна SAIC-GM-Wuling началось производство двух новых автомобилей: седана Baojun RC-6 и кроссовера Baojun RM-5.
Обновлено в 04:22