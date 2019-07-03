Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом мореКоммерсантъ вчера в 18:18

Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников. Снимки были сделаны 3 июля, через два дня после пожара на станции.
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Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом море

Коммерсантъвчера в 18:18

Опубликованы фото подлодки — носителя «Лошарика» после пожара

Life.ruвчера в 18:08

ТАСС опубликовал фото подлодки «Оренбург» на базе в Североморске

Forbesвчера в 12:23

Опубликованы снимки секретной подлодки, где погибли российские моряки

Ридусвчера в 15:49

Опубликованы фото носителя «Лошарика» после аварии

Lenta.ruвчера в 15:32

ТАСС опубликовал фото аварийно всплывшей в Баренцевом море подлодки

РБКвчера в 13:48

Появилось фото носителя «Лошарика» после гибели моряков

Газета.Ruвчера в 17:03
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Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено 02 июля в 12:15
Футбол

«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро

Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Экономика

Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио

ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО) произвольно назначает тарифы за проводное радиовещание и взимает плату за общероссийские радиоканалы "Радио России" и "Маяк", которые стали бесплатными, в соответствии с президентским указом 2009 года.
Обновлено в 02:07
Общество

Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов

Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Экономика

Путин секретным указом повысил зарплаты работникам СК

Зарплаты работников Следственного комитета вырастут к 2022 году на 20%. Указ президента на этот счет засекречен.
Обновлено в 02:25
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В Луганской области загорелся заминированный лес

На Украине, недалеко от Станицы Луганской, где на прошлой неделе завершился отвод вооружений, загорелся заминированный лес.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Подводная лодка, предположительно АПЛ « Подмосковье», совершила аварийное всплытие вечером 1 июля в акватории Баренцева моря на выходе из Кольского залива.
Обновлено вчера в 06:57
Хоккей

Защитник «Сент-Луиса» Батлер завершил карьеру

Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Крис Батлер решил завершить спортивную карьеру, сообщает официальный твиттер клуба.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие

В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин развелся с женой

Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье

Специалисты рассказали, как похудеть без спорта и жестких диет

Эксперты решили рассказать, как это сделать. Как отмечают специалисты, в борьбе с лишним весом поможет правильное дыхание.
Обновлено вчера в 11:15
Общество

Во ВЦИОМ рассказали о любви россиян к поцелуям

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 июля. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено вчера в 20:05
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

В Минске госпитализировали двух раненных во время праздничного салюта

К утру четверга в больнице остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, устроенного накануне - в День независимости Белоруссии, сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Наука

Анализ генома пролил свет на происхождение филистимлян

Даниэль Мастер, автор исследования и директор экспедиции фонда Леона Леви в Ашкелоне, отметил, что жители города в первом тысячелетии до н.э. оставались «филистимлянами» для соседних народов, несмотря на постепенное исчезновение «европейского» следа в их геноме, что может быть связано со смешанными браками с жителями Леванта.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Авто

Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 518 700 рублей.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Штурмовик ВВС США случайно сбросил бомбы на Флориду из-за птицы

Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II в ходе учебной миссии столкнулся с птицей и произвел непреднамеренный сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33 над штатом Флорида.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Футбол

Себастьян Дриусси: «Надеюсь провести в Петербурге как можно больше лет»

Надеюсь провести в Петербурге как можно больше лет. Напомним, что Дриусси перешел в «Зенит» в 2017 году.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ объявили в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 20:33
Гибель подводников ВМФ РоссииБольше новостей по теме
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