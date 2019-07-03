Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АС-31 в Баренцевом мореКоммерсантъ вчера в 18:18
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки-носителя глубоководной станции АС-31, в результате пожара на которой погибли 14 офицеров-подводников. Снимки были сделаны 3 июля, через два дня после пожара на станции.
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Обновлено в 02:42
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Счетная палата сообщила о взимании с россиян платы за бесплатное радио
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Происшествия
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Происшествия
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Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море
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Обновлено вчера в 06:57
Хоккей
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Обновлено вчера в 20:05
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
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К утру четверга в больнице остаются двое пострадавших во время праздничного салюта в Минске, устроенного накануне - в День независимости Белоруссии, сообщил министр здравоохранения страны Владимир Караник.
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Армия и оружие
Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне
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Даниэль Мастер, автор исследования и директор экспедиции фонда Леона Леви в Ашкелоне, отметил, что жители города в первом тысячелетии до н.э. оставались «филистимлянами» для соседних народов, несмотря на постепенное исчезновение «европейского» следа в их геноме, что может быть связано со смешанными браками с жителями Леванта.
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Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.
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Происшествия
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В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Авто
Как выросла средняя цена на новый автомобиль в России
Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 518 700 рублей.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Штурмовик ВВС США случайно сбросил бомбы на Флориду из-за птицы
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Обновлено вчера в 22:44
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«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Путина спросили о планах после президентства
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Обновлено вчера в 23:19
Кино
Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса
Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
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Надеюсь провести в Петербурге как можно больше лет. Напомним, что Дриусси перешел в «Зенит» в 2017 году.
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Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
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