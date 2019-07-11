Общество
Появились доказательства инсценировки отравления АлибасоваРоссийская газета 05:38
Чему были предоставлены две (раз, два) доказательные справки. Это ерунда, считает вдовец певицы и актрисы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев, в программе "На самом деле" Первого канала показавший скриншот переписки, которая свидетельствует, что отравление Алибасова - сплошь фикция.
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