Происшествия

Появились детали версии с замыканием на «Лошарике» в Баренцевом мореРидус 01:04

СМИ назвали короткое замыкание в распределительном щите и последующий пожар одной из наиболее вероятных причин гибели российских моряков-гидронавтов в водах Баренцева моря на глубоководной станции АС-31, более известной как «Лошарик», и в деталях описали возможную картину трагедии.
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с чего всё началось

На АС-31 начали всплывать причины

В результате замыкания, по мнению экспертов, могли воспламениться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а появившийся в связи с этим дым система вентиляции станции, очевидно, разнесла по отсекам.
Коммерсантъвчера в 16:45

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СМИ узнали хронологию аварии на секретной подлодке Минобороны

URA.Ruвчера в 21:08

Одной из возможных причин гибели моряков на глубоководном аппарате в Баренцевом море считается короткое замыкание

Эхо Москвы02:01

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Lenta.ruвчера в 19:03

Названа хронология трагедии на «Лошарике»

Газета.Ruвчера в 20:26

СМИ описали хронологию аварии на глубоководной станции в Баренцевом море

Ведомостивчера в 20:26

СМИ узнали о версии с замыканием на сгоревшем в Баренцевом море аппарате

РБКвчера в 22:42

На АС-31 начали всплывать причины

Коммерсантъвчера в 16:45
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