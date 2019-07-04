Происшествия
Появились детали версии с замыканием на «Лошарике» в Баренцевом мореРидус 01:04
СМИ назвали короткое замыкание в распределительном щите и последующий пожар одной из наиболее вероятных причин гибели российских моряков-гидронавтов в водах Баренцева моря на глубоководной станции АС-31, более известной как «Лошарик», и в деталях описали возможную картину трагедии.
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с чего всё началось
В результате замыкания, по мнению экспертов, могли воспламениться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а появившийся в связи с этим дым система вентиляции станции, очевидно, разнесла по отсекам.Коммерсантъвчера в 16:45
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