Названо число пострадавших в ходе протестов в ТбилисиRambler News Service 05:02

Во время протестов в Тбилиси было ранено 240 человек, 102 из которых ещё находятся в клиниках. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения страны Заза Бочуа «Первому каналу Грузии». Уточняется, что из общего числа раненых 80 человек – полицейские.

Названо число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси

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