Политика
В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человекRT на русском вчера в 16:52
В результате столкновений протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали 16 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Грузии. Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Обновлено в 02:27
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в РФ
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Политика
ЕС может отказаться признавать российские паспорта жителей Донбасса
Евросоюз планирует следить за развитием ситуации на востоке Украины и допускает вероятность отказа от признания российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
Полузащитник Филиппе Коутиньо решил покинуть каталонскую "Барселону" в текущее трансферное окно.
Обновлено в 03:48
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением летнего курортного сезона, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Обновлено в 04:01
Хоккей
«Вегас» намерен обменять Гусева, сообщили СМИ
По информации Лебрюна, Гусевым, который пополнил состав "Вегаса" в апреле 2019 года, интересуются сразу несколько клубов.
Обновлено в 03:29
Кино
Создателям «Рика и Морти» понравился восьмой сезон «Игры престолов»
В беседе с Entertainment Weekly авторы мультсериала «Рик и Морти» Дэн Хармон и Джастин Ройланд обсудили восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 03:02
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Политика
Украинский политик рассказал, как взыскать с России триллионы рублей
12 июня прошлого года Киев потребовал от России компенсаций за якобы нанесенный Украине ущерб.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Иран предупредили о планируемом ударе США
Иран в ночь на пятницу получил информацию о планируемом ударе США.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже
Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси
К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
ФК «Урал» подписал польского защитника Аугустыняка
Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с 25-летним защитником Рафалом Аугустыняком. Ранее игрок выступал за польский клуб «Медзь».
Обновлено в 04:10
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Технологии
«Газпром-медиа» создал совместную компанию с «МаксимаТелеком»
Медиахолдинг «Газпром-медиа» и оператор публичных WiFi-сетей «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие «Квант», сообщили компании.
Обновлено в 04:30
Политика
Путин пообещал повышение пенсий
Глава государства напомнил, что в 2019 году индексация пенсий по старости составила 7,05 процента.
Обновлено вчера в 05:35
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Футбол
Марадона опроверг слухи о наличии симптомов болезни Альцгеймера
Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что информация о наличии у него симптомов болезни Альцгеймера является ложной.
Обновлено в 03:28
Хоккей
Московское «Динамо» и «Сочи» перешли на канадский размер площадок
«Динамо» следует современным тенденциям и тоже перейдет на канадский размер.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
Индия закупила у России сотни ракет
Обновлено вчера в 10:23
Происшествия
Чеченский правозащитник Оюб Титиев вышел на свободу
Обновлено в 03:58