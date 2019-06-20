В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человекRT на русском вчера в 16:52

В результате столкновений протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали 16 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Грузии. Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.

В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек

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