Армия и оружие

Астраханский десантник погиб в Сирии
Пункт А
00:55

Сообщается, что астраханец (не кадровый военный), бывший старший разведчик ВДВ Александр Дудченко попал под миномётный обстрел на севере Латакии (главный порт Сирии).
Пункт А00:55
с чего всё началось
По информации
 ливанского сайта Almasdar News, которое ссылается на военный доклад, Дудченко погиб в Латакии в результате нападения повстанцев группировки «Фронт национального освобождения», которую поддерживает Турция.
Дождь09:50

Подробнее о событии

СМИ сообщили о гибели российского участника боевых действий в Сирии

Росбалт11:50

СМИ сообщили о гибели в Сирии астраханского десантника

Znak.com11:36

В Сирии при минометном об стреле погиб бывший разведчик ВДВ Александр Дудченко

Эхо Москвы11:30

Стало известно о гибели астраханского десантника в Сирии

Взгляд.ру09:37

CIT: в Сирии погиб служивший в ВДВ россиянин

Новая газета09:12

СМИ сообщили о гибели российского солдата в Сирии

Говорит Москва10:09

CIT: в Сирии погиб «бывший разведчик ВДВ» из Астрахани

Дождь09:50
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Армия и оружие

Путин назвал главной задачей ВС России укрепление ядерной триады

В следующем году приоритетной задачей ВС России станет укрепление боевого потенциала ядерной триады, добавил президент.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Трамп создал командование Космическими силами США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии

Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

Порошенко приготовил указ о всеобщей мобилизации на Украине

В экстренной ситуации от руководства Украины потребуется решительность в объявлении всеобщей мобилизации.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

Проверка Арктикой прошла успешно

Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.
Обновлено 16 декабря в 17:00
Армия и оружие

НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах

Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Музей батискафов в Кронштадте получил новый экспонат

Крупнейший в мире музей батискафов открылся в Кронштадте в начале декабря. Экспозиция расположилась под открытым небом у Петровского парка.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Тульские призывники пополнили научно-производственную роту

Обновлено в 11:12
Армия и оружие

ФСБ: Военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта

За пять лет военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Израиль сзывает Совбез ООН по вопросу туннелей «Хезболлы»

Для обсуждения вопроса тоннелей, проложенных группировкой «Хезболла», будет собран Совет Безопасности (СБ) ООН израильской делегацией, 18 декабря сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Британия выделяет полмиллиарда фунтов на борьбу с российской угрозой

Британия дополнительно выделяет полмиллиарда фунтов на борьбу с угрозами нового типа, в том числе и со стороны России.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Русский «Глок»: National Interest рассказал о пистолете ГШ-18

Автор издания Чарли Гао отметил, что творение известных тульских оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова, хотя и походит на австрийский пистолет "Глок", в некоторых случаях превосходит его.
Обновлено вчера в 09:26
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