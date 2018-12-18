Армия и оружие
Астраханский десантник погиб в Сирии
Астраханский десантник погиб в СирииПункт А00:55
Сообщается, что астраханец (не кадровый военный), бывший старший разведчик ВДВ Александр Дудченко попал под миномётный обстрел на севере Латакии (главный порт Сирии).
Пункт А00:55
с чего всё началось
По информации ливанского сайта Almasdar News, которое ссылается на военный доклад, Дудченко погиб в Латакии в результате нападения повстанцев группировки «Фронт национального освобождения», которую поддерживает Турция.Дождь09:50
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Армия и оружие
Путин назвал главной задачей ВС России укрепление ядерной триады
В следующем году приоритетной задачей ВС России станет укрепление боевого потенциала ядерной триады, добавил президент.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Трамп создал командование Космическими силами США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное море
Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии
Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
Порошенко приготовил указ о всеобщей мобилизации на Украине
В экстренной ситуации от руководства Украины потребуется решительность в объявлении всеобщей мобилизации.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Проверка Арктикой прошла успешно
Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.
Обновлено 16 декабря в 17:00
Армия и оружие
НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах
Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Музей батискафов в Кронштадте получил новый экспонат
Крупнейший в мире музей батискафов открылся в Кронштадте в начале декабря. Экспозиция расположилась под открытым небом у Петровского парка.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Тульские призывники пополнили научно-производственную роту
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
ФСБ: Военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта
За пять лет военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Израиль сзывает Совбез ООН по вопросу туннелей «Хезболлы»
Для обсуждения вопроса тоннелей, проложенных группировкой «Хезболла», будет собран Совет Безопасности (СБ) ООН израильской делегацией, 18 декабря сообщает РИА Новости.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
Британия выделяет полмиллиарда фунтов на борьбу с российской угрозой
Британия дополнительно выделяет полмиллиарда фунтов на борьбу с угрозами нового типа, в том числе и со стороны России.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Русский «Глок»: National Interest рассказал о пистолете ГШ-18
Автор издания Чарли Гао отметил, что творение известных тульских оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова, хотя и походит на австрийский пистолет "Глок", в некоторых случаях превосходит его.
Обновлено вчера в 09:26