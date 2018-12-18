с чего всё началось

Сообщается, что астраханец (не кадровый военный), бывший старший разведчик ВДВ Александр Дудченко попал под миномётный обстрел на севере Латакии (главный порт Сирии).

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал главной задачей ВС России укрепление ядерной триады В следующем году приоритетной задачей ВС России станет укрепление боевого потенциала ядерной триады, добавил президент.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп создал командование Космическими силами США Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.

Армия и оружие Армия и оружие Британский корабль-разведчик вошел в Черное море Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.

Армия и оружие Армия и оружие Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко приготовил указ о всеобщей мобилизации на Украине В экстренной ситуации от руководства Украины потребуется решительность в объявлении всеобщей мобилизации.

Армия и оружие Армия и оружие Проверка Арктикой прошла успешно Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.

Армия и оружие Армия и оружие Музей батискафов в Кронштадте получил новый экспонат Крупнейший в мире музей батискафов открылся в Кронштадте в начале декабря. Экспозиция расположилась под открытым небом у Петровского парка.

Армия и оружие Армия и оружие Тульские призывники пополнили научно-производственную роту

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ: Военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта За пять лет военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль сзывает Совбез ООН по вопросу туннелей «Хезболлы» Для обсуждения вопроса тоннелей, проложенных группировкой «Хезболла», будет собран Совет Безопасности (СБ) ООН израильской делегацией, 18 декабря сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Британия выделяет полмиллиарда фунтов на борьбу с российской угрозой Британия дополнительно выделяет полмиллиарда фунтов на борьбу с угрозами нового типа, в том числе и со стороны России.