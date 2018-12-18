Армия и оружие
Александр Дудченко, которого называют астраханским десантником, попал под минометный обстрел. Ему было 33 года, - пишет агентство новостей "Астрахань 24". При этом подчеркивается, что на момент гибели Дудченко не был кадровым военнослужащим.
Эхо Москвы09:33
с чего всё началось
По информации ливанского сайта Almasdar News, которое ссылается на военный доклад, Дудченко погиб в Латакии в результате нападения повстанцев группировки «Фронт национального освобождения», которую поддерживает Турция.Дождь09:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:20, Ашберн
Армия и оружие
Путин озвучил приоритетные вопросы для российской армии на 2019 год
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Трамп создал командование Космическими силами США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Разведывательный корабль британского флота вошел в Черное море
Разведывательный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Echo вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
ФСБ сообщила о предотвращении терактов в российской армии
Глава департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев сообщил, что терроризм остается главной угрозой для безопасности в стране.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Музей батискафов получил новый экспонат
Новый уникальный экспонат получен музеем батискафов 18 декабря, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Производственная рота прибудет на ПСЗ «Янтарь»
19 декабря 2018 года первая научно-производственная рота Балтийского флота придёт на ПСЗ "Янтарь".
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Военные показали Путину захваченное у сирийских боевиков оружие
Президент России Владимир Путин в комплексе зданий Минобороны РФ осмотрел выставку образцов вооружений и техники, захваченных у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Проверка Арктикой прошла успешно
Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.
Обновлено 16 декабря в 17:00
Армия и оружие
Япония выделит рекордную сумму на укрепление обороны
Правительство Японии приняло новую программу для укрепления обороны страны.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Столтенберг уверен, что армия Евросоюза не заменит НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонные инициативы Европейского Союза не смогут заменить альянс.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Русский «Глок»: National Interest рассказал о пистолете ГШ-18
Автор издания Чарли Гао отметил, что творение известных тульских оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова, хотя и походит на австрийский пистолет "Глок", в некоторых случаях превосходит его.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Патриарх Сербский предположил, против кого создаётся армия Косова
Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней заявил, что цель создания армии самопровозглашённой республики Косово заключается в желании противостоять сербам.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Военкор рассказал о готовящейся провокации ВСУ в районе Светлодарска
Проводить полномасштабную наступательную операцию ВСУ смогут только на одном направлении Автор проекта WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов считает, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе.
Обновлено в 05:40