Александр Дудченко, которого называют астраханским десантником, попал под минометный обстрел. Ему было 33 года, - пишет агентство новостей "Астрахань 24". При этом подчеркивается, что на момент гибели Дудченко не был кадровым военнослужащим.

Эхо Москвы 09:33