Армия и оружие

В Сирии погиб еще один россиянин
Эхо Москвы
09:33

Александр Дудченко, которого называют астраханским десантником, попал под минометный обстрел. Ему было 33 года, - пишет агентство новостей "Астрахань 24". При этом подчеркивается, что на момент гибели Дудченко не был кадровым военнослужащим.
Эхо Москвы09:33
с чего всё началось
По информации
 ливанского сайта Almasdar News, которое ссылается на военный доклад, Дудченко погиб в Латакии в результате нападения повстанцев группировки «Фронт национального освобождения», которую поддерживает Турция.
Дождь09:50

Подробнее о событии

СМИ: 33-летний российский военный погиб в Сирии при минометном обстреле

Snob.ru10:43

Стало известно о гибели астраханского десантника в Сирии

Взгляд.ру09:37

Появились данные о гибели россиянина в Сирии

Lenta.ru09:34

В Сирии погиб еще один россиянин

Эхо Москвы09:33

CIT: в Сирии погиб служивший в ВДВ россиянин

Новая газета09:12

СМИ сообщили о гибели российского солдата в Сирии

Говорит Москва10:09

CIT: в Сирии погиб «бывший разведчик ВДВ» из Астрахани

Дождь09:50
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:20, Ашберн
Армия и оружие

Путин озвучил приоритетные вопросы для российской армии на 2019 год

Обновлено в 07:28
Армия и оружие

Трамп создал командование Космическими силами США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Разведывательный корабль британского флота вошел в Черное море

Разведывательный корабль Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Echo вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в российской армии

Глава департамента военной контрразведки ФСБ России Николай Юрьев сообщил, что терроризм остается главной угрозой для безопасности в стране.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Командующий ВДВ рассказал об итогах 2018 года

Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Музей батискафов получил новый экспонат

Новый уникальный экспонат получен музеем батискафов 18 декабря, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Производственная рота прибудет на ПСЗ «Янтарь»

19 декабря 2018 года первая научно-производственная рота Балтийского флота придёт на ПСЗ "Янтарь".
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие

Военные показали Путину захваченное у сирийских боевиков оружие

Президент России Владимир Путин в комплексе зданий Минобороны РФ осмотрел выставку образцов вооружений и техники, захваченных у боевиков в ходе антитеррористической операции в Сирии.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Проверка Арктикой прошла успешно

Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.
Обновлено 16 декабря в 17:00
Армия и оружие

Япония выделит рекордную сумму на укрепление обороны

Правительство Японии приняло новую программу для укрепления обороны страны.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие

Столтенберг уверен, что армия Евросоюза не заменит НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонные инициативы Европейского Союза не смогут заменить альянс.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

Русский «Глок»: National Interest рассказал о пистолете ГШ-18

Автор издания Чарли Гао отметил, что творение известных тульских оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова, хотя и походит на австрийский пистолет "Глок", в некоторых случаях превосходит его.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие

Патриарх Сербский предположил, против кого создаётся армия Косова

Глава Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Ириней заявил, что цель создания армии самопровозглашённой республики Косово заключается в желании противостоять сербам.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Военкор рассказал о готовящейся провокации ВСУ в районе Светлодарска

Проводить полномасштабную наступательную операцию ВСУ смогут только на одном направлении Автор проекта WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов считает, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе.
Обновлено в 05:40
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