Армия и оружие

Появились данные о гибели россиянина в Сирии
Lenta.ru
09:34

Погибли также кадровые военные сирийской армии. Сайт syria.liveuamap.com опубликовал имя и фотографию погибшего: им оказался 33-летний Александр Дудченко. Новостное агентство «Астрахань-24» уточняет, что россиянин служил старшим разведчиком в ВДВ, но на момент смерти не был кадровым военным.
Lenta.ru09:34
с чего всё началось
По информации
 ливанского сайта Almasdar News, которое ссылается на военный доклад, Дудченко погиб в Латакии в результате нападения повстанцев группировки «Фронт национального освобождения», которую поддерживает Турция.
Дождь09:50

Подробнее о событии

СМИ сообщили о гибели российского участника боевых действий в Сирии

Росбалт11:50

СМИ сообщили о гибели в Сирии астраханского десантника

Znak.com11:36

В Сирии при минометном об стреле погиб бывший разведчик ВДВ Александр Дудченко

Эхо Москвы11:30

Стало известно о гибели астраханского десантника в Сирии

Взгляд.ру09:37

CIT: в Сирии погиб служивший в ВДВ россиянин

Новая газета09:12

СМИ сообщили о гибели российского солдата в Сирии

Говорит Москва10:09

CIT: в Сирии погиб «бывший разведчик ВДВ» из Астрахани

Дождь09:50
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Армия и оружие

Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год

Владимир Путин в ходе проведения заседания коллегии Министерства обороны обозначил первостепенные задачи для Вооруженных сил России на будущий год, сообщает RT.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Трамп создал командование Космическими силами США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами, говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

Разведывательное судно HMS Echo Королевского военно-морского флота Великобритании вошло в Черное море через Босфор.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Шойгу: Россия значительно сократила свои Вооружённые силы в Сирии

Министерство обороны России завершило вывод основной группировки российских войск с территории Сирии, заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

СМИ рассказали, чем российские Ка-52 грозят ПВО Украины

В случае военного конфликта между РФ и Украиной российские Ка-52 могут быть использованы для подавления систем противовоздушной обороны.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие

Порошенко назвал причину возможной мобилизации на Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в Тернопольской области заявил, что власти полностью контролируют ситуацию в стране, поэтому необходимости объявлять мобилизацию нет, передает УНИАН.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие

В ДНР сообщили о подготовке ВСУ масштабных диверсий в Донбассе

Ранее в ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

НАТО и Китай увеличили отрыв от России в военных расходах

Все страны, опережающие Россию по военным расходам, увеличили свой отрыв в глобальной табели о рангах, следует из данных Jane’s.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Проверка Арктикой прошла успешно

Корабли Кольской флотилии проходят Арктическим путём.
Обновлено 16 декабря в 17:00
Армия и оружие

Музей батискафов в Кронштадте получил новый экспонат

Крупнейший в мире музей батискафов открылся в Кронштадте в начале декабря. Экспозиция расположилась под открытым небом у Петровского парка.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

ФСБ: Военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта

За пять лет военная контрразведка предотвратила в войсках четыре теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит туннели «Хезболлах» на севере Израиля

Совет безопасности ООН соберется в среду для обсуждения вопроса об обнаружении тоннелей группировки "Хезболлах" на севере Израиля, сообщает постпредство Израиля.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

20 тульских призывников отправились в научно-производственную роту

Обновлено в 11:23
Армия и оружие

Столтенберг считает, что армия ЕС не сможет заменить НАТО

Оборонные инициативы Евросоюза не смогут заменить НАТО.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Русский «Глок»: National Interest рассказал о пистолете ГШ-18

Автор издания Чарли Гао отметил, что творение известных тульских оружейников Василия Грязева и Аркадия Шипунова, хотя и походит на австрийский пистолет "Глок", в некоторых случаях превосходит его.
Обновлено вчера в 09:26
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