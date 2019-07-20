Политика
Появилась запись переговоров КСИР с британским танкеромВести.Ru 10:13
Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose. Ее публикует британская компания Dryad Global, занимающаяся безопасностью морских перевозок.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
Политика
Эксперты: явка избирателей на выборах в Раду самая низкая с 2012 года
Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье на Украине, является самой низкой с 2012 года.
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Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог продолжить карьеру в московском "Локомотиве".
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Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Армия и оружие
В ЛНР назвали провокацией обстрел Первомайска накануне перемирия
Обновлено вчера в 15:56
Политика
ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США
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Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
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Политика
Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии
Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
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Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
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В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Политика
С кем Зеленский поделится властью после выборов в Раду. Прогнозы экспертов
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Орешкин спрогнозировал «взрыв» проблемы закредитованности россиян
Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил о необходимости разработать механизмы помощи людям, которые не смогут обслуживать взятые кредиты.
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Армия и оружие
В Китае прокомментировали «грязь» и пучок травы на фюзеляже F-22
В китайских СМИ обсуждаются фотографии истребителя F-22 ВВС США, сделанные на базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получит девять новых функций и Android 10
Глава Xiaomi Лей Цзунь (Lei Jun) опубликовал список из девяти новых функций, которые появятся в Mi 9. Как сообщает iXBT, смартфон будет оснащен Android 10.
Обновлено в 03:10
Общество
Фигурант расследования Голунова о кладбищах избавился от активов в России
Расследование Ивана Голунова вышло 1 июля, а спустя десять дней Егор Мазараки, которому полностью или частично принадлежали восемь компаний, начал от них избавляться.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Наука
В Китае создали зарядное устройство, работающее от сгибания колена
Ученые университета Гонконга создали портативные зарядное устройство, которое вырабатывает энергию от сгибания и разгибания колена.
Обновлено 18 июля в 08:18
Происшествия
Председатель избирательной комиссии в Киеве оказался пьяным
Глава одной из участковых избирательных комиссий в Киеве явился на рабочее место в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:36
Экономика
Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не исключил дальнейшего падения цен на сырьевые товары, но экономика РФ, по его мнению, готова к ним гораздо лучше, чем в 2014 году.
Обновлено в 10:12
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В ТЦ «Капитолий» горел жир в вентиляционной шахте кафе
Обновлено в 09:18
Политика
Украинская оппозиция предупредила об угрозе срыва выборов в Донбассе
«Возникла угроза срыва избирательного процесса и тотальной фальсификации волеизъявления избирателей», – заявили в партии.
Обновлено в 09:33
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
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Российский боксер Максим Дадашев находится в критическом состоянии
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Политика
На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Происшествия
Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58
Наука
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться
Обновлено в 07:28