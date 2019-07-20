Политика

Появилась запись переговоров КСИР с британским танкеромВести.Ru 10:13

Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose. Ее публикует британская компания Dryad Global, занимающаяся безопасностью морских перевозок.
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Опубликована запись переговоров иранцев с британским танкером Stena Impero

Интерфакс08:37

«Никто вам не может мешать». Танкер Stena Impero получал противоречивые указания перед задержанием

Телеканал 360°07:41

Опубликовано аудио переговоров военных с экипажем задержанного танкера

Lenta.ru07:24

Опубликована запись переговоров иранцев с британским танкером перед его задержанием

Дождь07:28

Запись переговоров: захваченный танкер получал противоречивые указания

РЕН ТВ07:21

Опубликована запись переговоров иранских и британских военных с танкером Stena Impero

ТК Звезда07:21

Опубликовано аудио переговоров иранских и британских военных с танкером

РБК06:07
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