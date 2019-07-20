Политика

Появилась запись переговоров КСИР с британским танкеромВести.Ru 10:13

Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose. Ее публикует британская компания Dryad Global, занимающаяся безопасностью морских перевозок.
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Опубликована запись переговоров иранцев с британским танкером Stena Impero

Интерфакс08:37

Опубликована запись переговоров иранских и британских военных с танкером Stena Impero

ТК Звезда07:21

Опубликована запись переговоров иранцев с британским танкером перед его задержанием

Дождь07:28

Опубликовано аудио переговоров военных с экипажем задержанного танкера

Lenta.ru07:24

Запись переговоров: захваченный танкер получал противоречивые указания

РЕН ТВ07:21

«Никто вам не может мешать». Танкер Stena Impero получал противоречивые указания перед задержанием

Телеканал 360°07:41

Опубликовано аудио переговоров иранских и британских военных с танкером

РБК06:07
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Политика

Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии

«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
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Политика

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружила в ходе проверок взрывоопасные предметы рядом с контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда (КППВВ) «Майорское» на линии разграничения в Донбассе.
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Политика

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Транспорт

Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
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Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
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Кино

Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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Политика

Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
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США завершили работу транспортным космическим кораблем многоразового использования "Орион" и намерены направить его в полет вокруг Луны, говорится в сообщении НАСА.
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Самые опасные виды рака привлекают меньше всего денег на исследования

На изучение некоторых наиболее смертоносных видов опухолей выделяются наименьшие объемы средств, установило исследование.
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Футбол

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство игры со «Спартаком»

Футбольный клуб "Ростов" остался крайне недоволен судейством Кирилла Левникова в матче второго тура чемпионата страны против "Спартака" (2:2).
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Эксперты назвали самых дисциплинированных заемщиков МФО среди россиян

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