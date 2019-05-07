Трагедия в Шереметьеве

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100РИА Новости вчера в 12:37

Телеканал РЕН ТВ опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в Шереметьево в воскресенье. После попадания молнии в самолет пилот Денис Евдокимов оценил повреждения как серьезные, но не критические.
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Опубликованы переговоры пилотов SSJ с диспетчером

Коммерсантъвчера в 18:03

Эксперт о переговорах пилота SSJ-100 с диспетчерами: Командир не чувствовал дискомфорта

РЕН ТВвчера в 22:25

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами, ее источник неизвестен

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Неверный код: почему пилот Superjet не подал сигнал бедствия

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СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов SSJ100 с диспетчерами

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«Самолет горит в молнии». Baza опубликовала переговоры экипажа Superjet, диспетчеров и аварийных служб

Дождьвчера в 12:56
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