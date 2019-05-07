Трагедия в Шереметьеве
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100Газета.Ru вчера в 13:07
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
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