Трагедия в Шереметьеве
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100Газета.Ru вчера в 13:07
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
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В WhatsApp появится платежный сервис
Facebook решил открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей WhatsApp, пишет Financial Times.
Обновлено в 13:00
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Происшествия
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«Зенит» и «Спартак» интересуются 21-летним капитаном «АЗ Алкмар»
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Обновлено в 14:23
Армия и оружие
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Battle Pass к The International 2019 добавили в Dota 2
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Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
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Армия и оружие
Швейцария призвала к возобновлению межсирийских переговоров в Женеве
Швейцария призвала стороны сирийского конфликта к возобновлению переговоров в Женеве.
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Скорая помощь Сургута начала использовать электронную карту вызова
Скорая помощь Сургута первой в России начала использовать электронную карту вызова.
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«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено в 04:32
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Классический BMW получит мощный мотор V10
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Обновлено в 04:42
Космос
Новые спутники ГЛОНАСС отправятся на орбиту Земли
Стало известно, что Национальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС будет дополнена новыми аппаратами уже в текущем году.
Обновлено вчера в 21:46
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
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Футбол
Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено в 16:02
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
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Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес
Ксению Собчак застукали с сигаретой
Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к такому образу Собчак, в особенности к сигарете в ее руке.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
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Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
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Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Игры
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Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
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Обновлено в 17:48
Армия и оружие
Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Сирии
«Заседание (внеочередное) Совбеза по Сирии назначено на утро пятницы, оно будет закрытым», – сообщил источник, передает РИА «Новости».
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Футбол
Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии
Надеюсь, ему установят памятник в Англии.
Обновлено в 17:30