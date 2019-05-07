Трагедия в Шереметьеве
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100Газета.Ru вчера в 13:07
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Читать в источнике
Оценить389
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Происшествия
Родители московской журналистки не пустили в дом сотрудников ФСБ
Через дверь визитеры сказали, что считают Кошеляеву к организации "Народная самооборона", которую считают анархистской и экстремистской, и устно сообщили телефон следователя и адрес, по которому ФСБ ждет заинтересовавшую силовиков женщину.
Обновлено в 12:59
Музыка
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 11:25
ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего дома
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
Обновлено в 12:58
Футбол
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в финале Лиги чемпионов
В сезоне-1971/72 в финале сыграли «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон», а в сезоне-2007/08 судьбу Лиги чемпионов в финале решали «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Обновлено в 11:29
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Здоровье
Во Франции запретили опасную пищевую добавку Е171
С января будущего года во Франции не будут производить либо импортировать продукты питания, в которых присутствует популярная пищевая добавка E171, или диоксид титана, сообщает немецкое издание «Центр здоровья».
Обновлено в 04:34
Футбол
ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет
Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено в 01:43
Кино
Райан Рейнолдс выложил в сеть фильм «Покемон. Детектив Пикачу»
Имя для «пирата», якобы «слившего» в сеть полную версию еще не вышедшего в прокат кинофильма, актер тоже подобрал под стать ситуации: нарушителем спокойствия и закона является Инспектор Пикачу.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено в 09:21
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено в 12:15
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая показала фото и видео с яркого дня рождения дочери
Певица и актриса Анастасия Стоцкая решила поделиться с поклонниками своей радостью. 7 мая у ее дочери был день рождения.
Обновлено в 05:45
Финансы
Минфин с 14 мая по 6 июня направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей
Минфин РФ с 14 мая по 6 июня 2019 года в рамках бюджетного правила направит на покупку валюты 300,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.
Обновлено в 05:36
Наука
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
В отличие от фотоэлементов, использующих поступающую энергию, в основе работы новой системы лежит отрицательный эффект при охлаждении поверхности.
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Суд в Венесуэле обвинил депутатов от оппозиции в предательстве родины
Верховный суд Венесуэлы во вторник принял решение открыть расследование против семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи по делу о предательстве родины, говорится в сообщении судебной инстанции.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Визит Помпео в Россию состоится по просьбе США
Визит руководителя Госдепартамента США Майка Помпео 13-14 мая состоится по инициативе американской стороны, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 16:05
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Анны Плетневой сбежала за границу
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева является многодетной мамой и растит троих детей: 16-летнюю Варвару, 13-летнюю Марусю и 10-летнего Кирилла.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Технологии
Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду
Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено в 05:38