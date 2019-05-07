Трагедия в Шереметьеве

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100Газета.Ru 07 мая в 13:07

В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
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Ошибку нашли в расшифровке переговоров пилотов SSJ 100

Газета.Ru03:09

Пилот SSJ 100 сказал, что самолет переведен в Direct mode, а не «горит в молнии»

Коммерсантъвчера в 14:06

Найдены новые ошибки в расшифровке переговоров сгоревшего SSJ-100

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Появилось аудио с принятыми за «горит в молнии» словами пилота SSJ100

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В стенограмме переговоров пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 с диспетчерами была допущена ошибка

Комсомольская правдавчера в 15:18

В расшифровке переговоров пилота SSJ-100 с диспетчерами нашли ошибку

РИА Новостивчера в 14:34

Переговоры экстренных служб Шереметьево: хаос, пассажиры разбежались, воды нет

РЕН ТВ07 мая в 12:24
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