Трагедия в Шереметьеве
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100Газета.Ru 07 мая в 13:07
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
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Пилот SSJ 100 сказал, что самолет переведен в Direct mode, а не «горит в молнии»
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В стенограмме переговоров пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 с диспетчерами была допущена ошибка
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