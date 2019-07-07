Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского BoeingИзвестия 07:20

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Как рассказал изданию New York Post авиационный эксперт Тим Термини, на борту мог оказаться угонщик, который заранее планировал уничтожение самолета.
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Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Известия07:20

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Взгляд.ру06:16

Названы новые версии исчезновения малайзийского Boeing

РЕН ТВ07:44

Названа новая версия загадочного исчезновения малайзийского Boeing

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News.ru06:40

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Говорит Москва06:24

Названа новая версия гибели малайзийского «Боинга» MH370

Lenta.ru05:23
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