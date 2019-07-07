Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского BoeingИзвестия 07:20
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Как рассказал изданию New York Post авиационный эксперт Тим Термини, на борту мог оказаться угонщик, который заранее планировал уничтожение самолета.
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