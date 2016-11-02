Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского BoeingИзвестия 07:20

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Как рассказал изданию New York Post авиационный эксперт Тим Термини, на борту мог оказаться угонщик, который заранее планировал уничтожение самолета.
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Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Известия07:20

Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing

РИА Новости09:20

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Взгляд.ру06:16

Эксперт выдвинул новую версию исчезновения малайзийского Boeing MH370

РБК09:12

Опубликована новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Газета.Ru10:46

Авиаэксперт назвал новую версию гибели малазийского Boeing МН370

Говорит Москва06:24

Названа новая версия гибели малайзийского «Боинга» MH370

Lenta.ru05:23
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика

Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства

Показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампа достигли рекордно высокого уровня за время его президентства.
Обновлено в 09:10
Наука

Экологи нашли 151 млн гектаров под посадку леса в России

Обновлено в 08:36
Происшествия

В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута

Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Общество

Военные очистили от мусора 13 га в Тулуне после паводка

Группировка военнослужащих почистила от завалов 13 га в городе Тулуне Иркутской области, который наиболее пострадал от паводка.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Кино

Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Единоборства

Джон Джонс победил Тиаго Сантоса раздельным решением судей

Обновлено в 00:47
Политика

Медведчук рассказал, как стал кумом Путина

Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны была обезврежена 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Гаджеты

Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился

Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.
Обновлено в 09:16
Культура

Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 11:13
Политика

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия

Сорвавшийся высоковольтный кабель убил всю рыбу в российской реке

Обновлено в 11:49
Экономика

Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста

Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика

Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки

В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Политика

В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева

Обновлено в 05:34
Здоровье

Врачи рассказали, что нужно делать при высокой температуре

Специалисты Ассоциации педиатров Испании дали несколько советов родителям на случай, если у их ребенка или же у самих взрослых резко повысилась температура.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Театры

Александринский театр поставил в «Артеке» спектакль «Белая ворона»

В «Артеке» 7 июля пройдет премьера спектакля «Белая ворона».
Обновлено в 11:15
Недвижимость

В Новой Москве наметился дефицит квартир

По оценкам «БЕСТ-Новострой», за первую половину текущего года на первичный рынок жилья Новой Москвы вышел один свежий проект, также были открыты продажи в 35 новых корпусах уже реализуемых комплексов.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В США задержали миллиардера Эпштейна по подозрению в торговле людьми

Обновлено в 02:03
Музыка

Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе

Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Общество

Кофейный цвет воды в Неве испугал петербуржцев

Жители Петербурга обеспокоились из-за кофейного цвета воды в Неве. Изменения заметили в районе Морского порта.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе

В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Общество

Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019-2020 гг. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Обновлено 05 июля в 14:24
Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи

За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37
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