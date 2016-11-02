Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского BoeingИзвестия 07:20
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Как рассказал изданию New York Post авиационный эксперт Тим Термини, на борту мог оказаться угонщик, который заранее планировал уничтожение самолета.
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Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Политика
Рейтинг Трампа достиг максимума за время его президентства
Показатели рейтинга американского лидера Дональда Трампа достигли рекордно высокого уровня за время его президентства.
Обновлено в 09:10
Наука
Экологи нашли 151 млн гектаров под посадку леса в России
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута
Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Общество
Военные очистили от мусора 13 га в Тулуне после паводка
Группировка военнослужащих почистила от завалов 13 га в городе Тулуне Иркутской области, который наиболее пострадал от паводка.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Кино
Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек
Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны
Неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны была обезврежена 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.
Обновлено в 09:16
Культура
Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:13
Политика
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Политика
Британия призвала Иран вернуться к соблюдению условий ядерной сделки
В британском МИД подчеркнули, что Лондон выступает за полное соблюдение условий ядерной сделки и намерен обсудить с другими участниками СВПД дальнейшие меры, в том числе проведение заседания Совместной комиссии.
Обновлено в 10:30
Политика
В Курган прибыл заместитель премьер-министра Медведева
Обновлено в 05:34
Здоровье
Врачи рассказали, что нужно делать при высокой температуре
Специалисты Ассоциации педиатров Испании дали несколько советов родителям на случай, если у их ребенка или же у самих взрослых резко повысилась температура.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Театры
Александринский театр поставил в «Артеке» спектакль «Белая ворона»
В «Артеке» 7 июля пройдет премьера спектакля «Белая ворона».
Обновлено в 11:15
Недвижимость
В Новой Москве наметился дефицит квартир
По оценкам «БЕСТ-Новострой», за первую половину текущего года на первичный рынок жилья Новой Москвы вышел один свежий проект, также были открыты продажи в 35 новых корпусах уже реализуемых комплексов.
Обновлено в 06:31
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Общество
Кофейный цвет воды в Неве испугал петербуржцев
Жители Петербурга обеспокоились из-за кофейного цвета воды в Неве. Изменения заметили в районе Морского порта.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019-2020 гг. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Обновлено 05 июля в 14:24
Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи
За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.
Обновлено в 09:37