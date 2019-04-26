Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сетиГазета.Ru 15:34

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети. Как отмечается, он появился с отцом в составе белорусской делегации на официальном визите в Китае.
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Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

Lenta.ru11:27

«Прям модель»: Младший сын Лукашенко перерос отца и покорил соцсети

Царьград14:19

Сын Лукашенко покорил девушек внешним видом

News.ru12:56

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

Газета.Ru15:34

«Коля Лукашенко заберет у тебя картошку и девушку». Twitter бурно обсуждает повзрослевшего сына президента Белоруссии

Телеканал 360°10:59

Похорошевшего Колю Лукашенко сравнили с принцем Уильямом

Московский Комсомолец06:40

Возмужал и похорошел: Коля Лукашенко изменился до неузнаваемости

ТВ Центр07:37
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:56, Ашберн
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Политика

Жители Донбасса не получат пенсии от России

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик не смогут получать пенсии от России, пока не переедут на территорию РФ.
Обновлено в 04:24
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено в 06:30
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика

Суд в США приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:30
Кино

Netflix выпустил «Омерзительную восьмерку» в виде мини-сериала

Обновлено в 07:10
Футбол

Футболисты английского клуба отказались играть из-за задержек зарплаты

Футболисты английского клуба «Болтон Уондерерс», выступающего в «Чемпионшипе», отказались играть из-за задержек зарплаты.
Обновлено в 15:41
Авто

На рынке России может появиться новый внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Экономика

Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн

Американский концерн Ford списал $174 млн в I квартале 2019 г. из-за реструктуризации бизнеса в России, такая сумма указана в презентации к опубликованной отчетности компании.
Обновлено в 09:00
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Гаджеты

В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок

MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
Футбол

«ПСЖ» летом попробует за 70 миллионов купить Пьянича

«ПСЖ» заинтересован в полузащитнике «Ювентуса» Миралеме Пьяниче. Французы летом попробуют приобрести боснийца.
Обновлено в 13:45
Авто

Автоконцерн «Даймлер», который производит «Мерседес Майбах», не знает, откуда машины этой марки у лидера КНДР

Автоконцерн "Даймлер", который производит элитные автомобили "Мерседес Майбах", не в курсе, откуда машины этой марки взялись у лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:31
Путешествия

Турецкие отели попросят туристов ограничить порции еды

В присоединившихся к проекту отелях отдыхающих попросят накладывать на тарелки такие порции, которые они смогут съесть.
Обновлено в 06:33
Политика

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы

Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Общество

Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и сыра

Партии могут быть значительными - каждый человек может ввезти до 5 кг каждого вида продукции, то есть один человек может ввозить несколько десятков килограммов разных колбас и сыров.
Обновлено в 07:09
Авто

Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий

Обновлено в 12:10
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Футбол

Руководство «Спартака» обновится

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Подмосковье уволены полицейские, избившие до смерти отца бойца ММА

Обновлено в 13:27
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