Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сетиГазета.Ru вчера в 15:34

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети. Как отмечается, он появился с отцом в составе белорусской делегации на официальном визите в Китае.
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Подросшего сына Лукашенко сравнили с принцем. «Девицы плачут»

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Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

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Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости

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Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
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Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму

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В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
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В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
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Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
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Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию, глава государства покинул Владивосток в пятницу, 26 апреля.
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ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
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Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
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В МЧС назвали предварительную причину пожара на заводе «Красмаш»

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В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

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На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

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Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Адвокат допустил смягчение режима заключения экс-майору Евсюкову

Обновлено в 00:05
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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Политика

Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией уже в мае

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Футбол

УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матча

Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках.
Обновлено вчера в 13:19
Общество

Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений ПДД

Детей приравняют к прицепам, а места установки камер рассекретят По данным неназванных источников, серьезные нарушения выявлены, к примеру, в Новгородской области, где в тендере на создание системы с бюджетом в 733 млн рублей участвовала всего лишь одна компания, а договор с ней был заключен чиновником, не имевшим на то никаких полномочий.
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Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
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Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
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Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Обновлено 25 апреля в 23:33
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Футбол

Кейта оформил самый быстрый гол «Ливерпуля» в матчах АПЛ

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В Северную Осетию из Иерусалима привезут Благодатный огонь

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Финансы

ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
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Шоу-бизнес

Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл

Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
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Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
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Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками

Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
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Ким Чен Ын вернулся в КНДР после встречи с Путиным

Встреча Ким Чен Ына и Путина прошла 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета.
Обновлено вчера в 23:37
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