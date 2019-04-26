Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сетиГазета.Ru вчера в 15:34
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети. Как отмечается, он появился с отцом в составе белорусской делегации на официальном визите в Китае.
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Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
Обновлено вчера в 19:03
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
Си Цзиньпин призвал противостоять протекционизму
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
В Трампа бросили телефон во время выступления
Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Политика
Соловьев оценил идею раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский предложил раздавать паспорта на «этнично украинской» Кубани, в «частично украинской» Тюмени и в Москве.
Обновлено вчера в 02:48
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын завершил свой первый визит в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын завершил свой визит в Россию, глава государства покинул Владивосток в пятницу, 26 апреля.
Обновлено вчера в 02:56
Экономика
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале
ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 14:49
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией уже в мае
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
УЕФА дисквалифицировала Неймара на три матча
Нападающий «ПСЖ» Неймар не сыграет в трех следующих матчах своего клуба в еврокубках.
Обновлено вчера в 13:19
Общество
Прокуратура нашла криминал в работе камер фиксации нарушений ПДД
Детей приравняют к прицепам, а места установки камер рассекретят По данным неназванных источников, серьезные нарушения выявлены, к примеру, в Новгородской области, где в тендере на создание системы с бюджетом в 733 млн рублей участвовала всего лишь одна компания, а договор с ней был заключен чиновником, не имевшим на то никаких полномочий.
Обновлено вчера в 03:56
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено вчера в 10:33
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено 25 апреля в 16:47
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Обновлено 25 апреля в 23:33
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено вчера в 03:51
Футбол
Кейта оформил самый быстрый гол «Ливерпуля» в матчах АПЛ
Обновлено вчера в 21:27
Религия
В Северную Осетию из Иерусалима привезут Благодатный огонь
Обновлено вчера в 12:04
Финансы
ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку
Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:29
Происшествия
Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками
Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Ким Чен Ын вернулся в КНДР после встречи с Путиным
Встреча Ким Чен Ына и Путина прошла 25 апреля в кампусе Дальневосточного федерального университета.
Обновлено вчера в 23:37