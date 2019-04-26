Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сетиГазета.Ru 15:34
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети. Как отмечается, он появился с отцом в составе белорусской делегации на официальном визите в Китае.
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Футбол
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"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Появление нового Volkswagen Golf откладывается
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Обновлено вчера в 07:20
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Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
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Экономика
Ford оценил закрытие заводов в России в $174 млн
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