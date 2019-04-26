Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц СетиИзвестия 18:39

Повзрослевший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко впечатлил пользовательниц Сети. 14-летний подросток появился с отцом в составе белорусской делегации на официальном визите в Китае.
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Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц Сети

Известия18:39

Подросшего сына Лукашенко сравнили с принцем. «Девицы плачут»

URA.Ru16:47

Возмужал и похорошел: Коля Лукашенко изменился до неузнаваемости

ТВ Центр07:37

Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

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«Коля Лукашенко заберет у тебя картошку и девушку». Twitter бурно обсуждает повзрослевшего сына президента Белоруссии

Телеканал 360°10:59

Похорошевшего Колю Лукашенко сравнили с принцем Уильямом

Московский Комсомолец06:40

Возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

Газета.Ru16:42
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Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

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Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Общество

Обновляем дачу: реформа – в придачу

Обновляем дачу: реформа – в придачу Специалисты рассказали о том, как сделать из земельного участка неповторимый и уютный уголок, спасающий от городской суеты Как сообщают в областном Минстрое, темпы возведения индивидуального жилья постоянно растут.
Обновлено в 03:02
Космос

На МКС в системе очистки воздуха произошел сбой

На Международной космической станции отключилась экспериментальная установка, которая удаляет углекислый газ из ее атмосферы.
Обновлено вчера в 15:31
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Игры

Sony: ждать выхода PlayStation 5 в ближайший год не стоит

В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит.
Обновлено в 10:13
Политика

Путин прибыл в Пекин для участия в форуме «Один пояс – один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в китайскую столицу, где с 26 по 27 апреля примет участие в международном форуме «Один пояс – один путь».
Обновлено вчера в 09:06
Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Происшествия

В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа

В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Обновлено в 08:09
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 15:08
Происшествия

СК предъявил обвинение избившим до смерти отца бойца ММА полицейским

Обновлено в 10:31
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Политика

Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено в 15:31
Здоровье

В Калининградском зоопарке тяжело заболел орангутан Бенджамин

Обновлено вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно

Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Авто

Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий

Обновлено в 12:10
Кино

Фанаты «Мстителей» жестоко избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено в 16:12
Политика

Небензя объяснил ООН выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 22:27
Политика

Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями

Праздник есть праздник, всё-таки это пятилетие, это первый наш юбилейный рубеж.
Обновлено в 16:59
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Происшествия

ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено в 02:17
Происшествия

Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками

Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
Обновлено в 08:19
Гаджеты

В новой бета-версии MIUI 10 исправили много ошибок

MIUI 10 Global Beta 9.4.25 предназначена для смартфонов под брендом Xiaomi и Redmi.
Обновлено в 15:18
Авто

Появление нового Volkswagen Golf откладывается

Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
Обновлено вчера в 07:20
Экономика

Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
Обновлено в 19:34
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