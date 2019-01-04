Экономика
Повысят ли зарплаты в 2019 году
Повысят ли зарплаты в 2019 годуForbes02:02
Forbes спросил экспертов, ждать ли в 2019 году повышения зарплат, какие навыки будут цениться и кто больше всего нужен работодателям. Алексей Штейнгардт, генеральный директор Hays в России По нашим данным, в 2019 году большая часть работодателей (54%) намерены поднять зарплаты на 5-10%.
Forbes02:02
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Каждый пятый работодатель России планирует повысить зарплаты в новом году
Комсомольская правда04 января в 02:37
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