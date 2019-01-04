Экономика

Повысят ли зарплаты в 2019 году
Forbes
02:02

Forbes спросил экспертов, ждать ли в 2019 году повышения зарплат, какие навыки будут цениться и кто больше всего нужен работодателям. Алексей Штейнгардт, генеральный директор Hays в России По нашим данным, в 2019 году большая часть работодателей (54%) намерены поднять зарплаты на 5-10%.
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
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