Forbes спросил экспертов, ждать ли в 2019 году повышения зарплат, какие навыки будут цениться и кто больше всего нужен работодателям. Алексей Штейнгардт, генеральный директор Hays в России По нашим данным, в 2019 году большая часть работодателей (54%) намерены поднять зарплаты на 5-10%.

Повысят ли зарплаты в 2019 году

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