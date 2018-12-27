Экономика

Повышение пенсий в 2019 году затронет почти 31 млн россиян
RT на русском
09:05

Увеличение пенсий в 2019 году коснётся почти 31 млн россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
RT на русском09:05
Татьяна Голикова
Вся подготовительная работа завершена. Увеличение пенсий в 2019 году получат 30 млн 778 тыс. наших граждан - неработающих пенсионеров по старости. Для каждого человека это будет индивидуальное повышение. Повышение будет выше инфляции. Индексация пенсии составит 7,05% с 1 января 2019 года.
— Татьяна Голикова, российский политикRambler News Service 08:27

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Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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