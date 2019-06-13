Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНРiReactor 05:59

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года. Отметим, что работники бюджетной сферы и госслужащие будут получать на 35% больше. Что касается пенсионеров, им увеличат выплаты на 25%.

Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР

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