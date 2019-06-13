Экономика

Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНРiReactor 05:59

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года. Отметим, что работники бюджетной сферы и госслужащие будут получать на 35% больше. Что касается пенсионеров, им увеличат выплаты на 25%.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

В ДНР и ЛНР поднимут пенсии и зарплаты бюджетников

Известия07:38

Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля

РИА Новости05:16

В непризнанных республиках Донбасса повысят пенсии и зарплаты бюджетникам

Московский Комсомолец06:28

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

REGNUM06:04

Власти ЛНР и ДНР объявили о существенном повышении пенсий и зарплат

News.ru07:33

ДНР и ЛНР анонсировали значительное повышение пенсий и зарплат

ФАН05:02

В ДНР и ЛНР планируют значительно повысить пенсии и зарплаты бюджетникам

ТАСС04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Сын известного российского хоккеиста убил мать на глазах брата

Обновлено в 13:18
Общество

16 выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В Удмуртии 16 выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Политика

Пушков посоветовал президенту Польши подучить историю

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил президенту Польши Анджею Дуде, который заявил, что поляки якобы храбрее русских.
Обновлено в 07:52
Кино

В Сеть выложили трейлер шпионского триллера с Кирой Найтли

В главной роли шпионского триллера снялась Кира Найтли.
Обновлено в 13:03
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

Обновлено в 06:49
Наука

Дельфины заводят друзей через общие интересы так же, как и люди

Дельфины выбирают себе друзей и заводят дружбу между собой через общие интересы так же, как это делают люди.
Обновлено вчера в 18:40
Авто

Volvo и Uber представили серийный беспилотник

Компании Volvo Cars и Uber представили совместно разработанный серийный беспилотный автомобиль, построенный на базе модели XC90.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

Обновлено в 07:20
Экономика

Половина россиян покупала товары только по акциям

Половина населения России (50,6%) покупала товары только по скидкам в 2018 году, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 10:50
Культура

Брайан Сингер решил откупиться от жертвы насилия

Санчес-Гузман ранее заявил, что Сингер изнасиловал его во время вечеринки на яхте в 2003 году. Тогда жертве было всего 17 лет.
Обновлено в 03:41
Общество

В Мексике обнаружили запись голоса Фриды Кало

Сотрудники Национальной библиотеки Мексики полагают, что обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Футбол

Крстаич уволен с поста главного тренера сборной Сербии

Крстаич был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Сербии в октябре 2017 года.
Обновлено в 13:06
Общество

Астраханец набрал по ЕГЭ ноль баллов из-за неполадок с техникой

Ученик получил по результатам ЕГЭ ноль баллов.
Обновлено в 09:48
Политика

Путин предоставил гражданство России двум итальянским княгиням

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство двум итальянским княгиням с русскими корнями Наталии и Ирине Строцци, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Авто

АвтоВАЗ сообщил сроки появления новой Lada 4x4

Легендарный отечественный внедорожник LADA 4x4 нового поколения выйдет не раньше 2022 года.
Обновлено в 04:51
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Культура

Грушинский фестиваль оказался под угрозой срыва

Обновлено в 12:32
Происшествия

Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов

Обновлено в 13:15
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Путешествия

Власти Брюгге решили ограничить число туристов

Бельгийский Брюгге славится своими каналами, брусчатыми улицами и средневековыми зданиями.
Обновлено в 13:27
Политика

Киеву предложили мировое соглашение по разбирательствам с «Газпромом»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что российская сторона предложила украинской мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с «Газпромом».
Обновлено в 11:05
Политика

Саакашвили возглавил список «Движения новых сил» на выборах в Раду

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 11:17
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное