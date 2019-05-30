Повышение цен на билеты в плацкарт было опровергнуто РЖДЮжный Федеральный вчера в 10:12

Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились «Известия». Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

с чего всё началось

Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций.

В компании пояснили, что информация о росте цен возникла из-за сравнения стоимости билетов, что реализовывались в рамках акций и билетов, что были проданы по полному тарифу.

Повышение цен на билеты в плацкарт было опровергнуто РЖД

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