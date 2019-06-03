Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВПГазета.Ru 02:14

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
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Экономисты оценили квартальный эффект повышения НДС для бюджета

РБК12:39

В РАНХиГС объяснили отсутствие динамики вклада НДС в ВВП

Rambler News Service10:06

Повышение НДС не дало результатов

Deita.ru01:08

Экс-министр экономики предрек России очередное повышение НДС

Национальная служба новостей07:08

Эксперты: российский бюджет «не увидел» дополнительных денег от повышения НДС

Версия-Саратов02:26

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Газета.Ru02:14

Из-за роста НДС жители РФ стали потреблять меньше товаров и услуг?

REGNUM07:49
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Происшествия

Автомобиль BMW на большой скорости разгромил центр Казани

Обновлено в 10:02
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Политика

В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН

Представители МИД России оценили претензии Украины на запланированных на ближайшее время слушаниях в Международном суде ООН.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса

Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено в 15:47
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Культура

Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора

Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Футбол

«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон

Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Гаджеты

IPadOS: Apple разработала операционную систему для планшетов iPad

На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено в 15:16
Гаджеты

Apple закрывает приложение iTunes

ИА «Ореанда-Новости» Корпорация Apple намерена отказаться от приложения iTunes и заменить его несколькими разными программами.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Культура

Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн

Обновлено в 14:29
Кино

Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Обновлено в 13:13
Армия и оружие

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

«Возбуждено уголовное дело о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении Ивана Кожевникова — одного из фигурантов расследования дела бывшего сотрудника МВД России Дмитрия Захарченко», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:41
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Происшествия

При крушении вертолёта в США погибли три человека

В результате крушения вертолёта в американском штате Арканзас погибли три человека, один пострадал.
Обновлено в 12:55
Политика

Матвиенко назвала Крым духовным центром России

Обновлено в 12:09
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Футбол

Сборная России по футболу разгромила «Чертаново» в контрольном матче

Сборная России по футболу одержала победу с крупным счётом над клубом «Чертаново» в контрольном матче на базе национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:51
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Политика

В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ

Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено 01 июня в 03:43
Происшествия

Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже

В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
Обновлено в 11:37
Технологии

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Политика

Макрон настаивает на выходе Британии из ЕС в октябре

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Обновлено в 14:11
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Общество

РПЦ положительно оценила идею присваивать имена святых самолетам

РПЦ положительно оценила присвоения самолетам имен святых.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов улетел на отдых с дочкой Ангелиной

Ещё полгода назад бывшая жена Дмитрия Тарасова Оксана Пономаренко рьяно судилась с футболистом.
Обновлено в 04:16
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