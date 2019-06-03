Экономика

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВПГазета.Ru 02:14

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
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Экономисты оценили квартальный эффект повышения НДС для бюджета

РБК12:39

В РАНХиГС объяснили отсутствие динамики вклада НДС в ВВП

Rambler News Service10:06

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Газета.Ru02:14

Экс-министр экономики предрек России очередное повышение НДС

Национальная служба новостей07:08

Эксперты: российский бюджет «не увидел» дополнительных денег от повышения НДС

Версия-Саратов02:26

Из-за роста НДС жители РФ стали потреблять меньше товаров и услуг?

REGNUM07:49

Повышение НДС не дало результатов

Deita.ru01:08
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Экономика

Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства

Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.
Обновлено в 15:30
Музыка

Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд

Обновлено в 15:46
Происшествия

Воевавшего в Сирии спецназовца убили в Подмосковье

Обновлено вчера в 23:29
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Обновлено в 05:17
Политика

Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

Бывший украинский президент Леонид Кучма прокомментировал решение нынешнего главы государства Владимира Зеленского снова назначить его представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика

Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

Напомним, ранее рабочую группу по судьбе храма Святой Екатерины расширили на две позиции.
Обновлено в 06:19
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Финансы

«Газпром» поднял индекс до исторического максимума

Компания вышла на первое место по капитализации, обогнав «Сбербанк» В понедельник около полудня индекс Московской биржи преодолел еще один психологический уровень — 2700 пунктов.
Обновлено в 07:59
Кино

Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
Гаджеты

WWDC 2019. iPadOS — новая операционная система для iPad

Apple представила специальную операционную систему для iPad, которая предоставляет множество новых возможностей для планшетов Apple. iPadOS значительно расширяет функционал iPad и приближает его к тому, чтобы стать полноценной заменой ноутбука.
Обновлено в 15:05
Политика

Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

США одобрили поставки F-16 в Болгарию

США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.
Обновлено в 16:58
Происшествия

В Красноярске загорелся склад с горюче-смазочными материалами

Обновлено в 17:13
Путешествия

Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву

Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Культура

Картину Петрова-Водкина продали за рекордную сумму в Лондоне

Обновлено в 17:09
Происшествия

В квартире на востоке Москвы найдено тело зарезанной девушки

Обстоятельства гибели 32-летней женщины выясняют сотрудники правоохранительных органов Москва, 3 июня.
Обновлено в 16:32
Политика

МИД ответил на обвинения Украины в суде ООН

На Украине и в России оценили возможность предложенного Коломойским дефолта Также в МИДе в частности отметили, что война в Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено вчера в 08:20
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Технологии

Вымогатель GandCrab уходит на покой, заработав 2,5 миллиарда долларов

Создатели вымогателя-шифровальщика GandCrab заявляют о прекращении деятельности по распространению своего зловреда и оказанию услуг по расшифровке данных пострадавших от него лиц С тех пор GandCrab стал одним из самых распространённых вымогателей в сети, и количество его атак начало пошло на убыль лишь в течение последних нескольких месяцев.
Обновлено в 16:34
Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм продолжает играть в «счастливую семью»

Виктория Бекхэм не сдается: несмотря на постоянные слухи о том, что она балансирует на грани развода с Дэвидом, супруга футболиста пытается спасти семью.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона

Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Тарасов встретился с дочерью от первого брака

В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено в 06:37
Политика

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
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