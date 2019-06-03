Экономика
Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВПГазета.Ru 02:14
Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.Lenta.ru00:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:52, Ашберн
Футбол
Ван Гал: Вудворд — человек с нулевым пониманием футбола
Голландский специалист отметил, что Вудворд не разбирается в футболе.
Обновлено в 11:40
Происшествия
СКР выяснил имена убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье
Обновлено в 11:38
Политика
Зеленский намерен внести в Раду законопроект о незаконном обогащении
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в парламент проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение, сообщил в понедельник его представитель в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Обновлено в 07:15
Политика
В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:16
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Экономика
Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят
Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено в 06:59
Единоборства
Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса
Британец Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить тактике американского боксера мексиканского происхождения Энди Руиса, заявил РИА Новости российский промоутер Владимир Хрюнов.
Обновлено вчера в 07:10
Автоспорт
Квят: в хорошем настроении подхожу к Гран-при Канады
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят в преддверии очередного этапа "Формулы-1" поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Канады.
Обновлено в 11:47
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Гаджеты
Смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой добрался до России
Huawei объявила о начале продаж в России нового смартфона Huawei P Smart Z. Новинка получила безрамочный FHD экран с диагональю 6,59 дюйма, выдвигающуюся фронтальную камеру, режим защиты зрения, корпус, выполненный из композитного материала.
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:43
Политика
Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Энергетика
Россия согласовала процедуру компенсаций из-за загрязнения нефти
Замминистра энергетики России Павел Сорокин заявил, что концептуальная договорённость по процедуре компенсаций зарубежным получателям загрязнённой российской нефти была достигнута.
Обновлено в 12:16
Культура
Компания, получавшая деньги от Минкультуры, подала в суд на блогера BadComedian
Компания Kinodanz, чьи фильмы финансировало министерство культуры России, подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian).
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок
Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено 01 июня в 11:08
Происшествия
Шведский суд отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:38
Политика
Пушков высмеял побег Яценюка с Украины
Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».
Обновлено в 10:56
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Парголово разбился 50-летний водитель квадроцикла
Обновлено в 10:47
Происшествия
Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова
Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Происшествия
СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот»
Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом в более чем 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Футбол
Лихтштайнер сообщил об уходе из «Арсенала»
Обновлено в 10:20
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38