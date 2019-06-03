Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВПГазета.Ru 02:14

Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.

с чего всё началось

Поступления от НДС в I квартале 2019 года составили 1,062 трлн руб. (4,3% ВВП),в I квартале 2018 года - 954,7 млрд руб. (4,3% ВВП), несмотря на рост ставки с 18 до 20%.

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

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