Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджетеСаминвестор 02:45

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
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с чего всё началось

Повышение НДС не оправдало ожиданий

Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году.
Lenta.ru00:19

Подробнее о событии

Экономисты оценили квартальный эффект повышения НДС для бюджета

РБК12:39

В РАНХиГС объяснили отсутствие динамики вклада НДС в ВВП

Rambler News Service10:06

Повышение НДС не оправдало ожиданий

Lenta.ru00:19

Экс-министр экономики предрек России очередное повышение НДС

Национальная служба новостей07:08

Повышение НДС не улучшило динамики вклада в ВВП

Газета.Ru02:14

Из-за роста НДС жители РФ стали потреблять меньше товаров и услуг?

REGNUM07:49

Повышение НДС не дало результатов

Deita.ru01:08
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 14:22, Ашберн
Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Трампа прекратить бомбить Идлиб

В Кремле прокомментировали призыв президента США Дональда Трампа прекратить бомбардировку сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

В Сирии нанесён ракетный удар по военному аэродрому

Военный аэродром в контролируемой правительственными войсками части Сирии в ночь на понедельник подвергся ракетному обстрелу.
Обновлено в 02:12
Политика

Стала известна цель тайной встречи Зеленского с олигархом

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель подтвердила информацию о неформальной встрече главы государства с украинским олигархом Виктором Пинчуком.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником

Известная украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер похвасталась сыном-выпускником, который стал настоящим красавцем.
Обновлено в 13:23
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Наука

Физики узнали, как «спасти» кота Шредингера

Физики из Йельского университета задались вопросом, как "суперпозиция" живого и мертвого кота совершает так называемый квантовый переход и становится одним из двух "классических" состояний.
Обновлено в 13:50
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Происшествия

СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Энергетика

Все три нитки нефтепровода «Дружба» с 1 июля включат в эксплуатацию

Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Обновлено в 13:57
Авто

Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Общество

В России началась третья волна перехода на цифровое ТВ

В России 3 июня стартовала третья волна перехода на цифровое вещание.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова

Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик

В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Происшествия

Sotheby’s продает за £1 млн шахматную фигуру XII века

Обновлено в 10:08
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Прокуратура обвинила свидетеля по делу Захарченко в фальсификациях

Обновлено в 09:41
Происшествия

Водитель квадроцикла погиб в ДТП в Осиновой роще

В понедельник, 2 июня, в Осиновой роще (Выборгский район Петербурга) квадроцикл вылетел в кювет.
Обновлено в 10:00
Культура

BadComedian прокомментировал миллионный иск от Kinodanz

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) может закрыть свой канал из-за иска в 1 миллион рублей, который против него подала компания Kinodanz.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

Обновлено в 13:13
Происшествия

У экс-главы района Подмосковья нашли имущество на 9 млрд

У бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя нашли имущество, стоимостью девять млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой устроила зажигательные танцы у фонтана в Турции

После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Савельева вышла на сцену впервые после родов

Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
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