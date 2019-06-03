Повышение НДС не отразилось на бюджетеСаминвестор 02:45

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Повышение НДС не отразилось на бюджете

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