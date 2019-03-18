Экономика

Повышение НДС до 20 процентов осложнило поставки техники для армииЭхо Москвы 03:30

Потапов отметил, что в контрактах завода указан НДС в 18 процентов, налоговая требует НДС в 20 процентов. Возникает коллизия, которую нужно срочно разрешать, добавил гендиректор корпорации.
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Глава УВЗ заявил о проблеме с отгрузкой техники для армии из-за роста НДС

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) осложнило исполнение гособоронзаказа и может привести к убыткам предприятия, заявил в интервью РБК гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
РБК01:03

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Повышение НДС до 20 процентов осложнило поставки техники для армии

Эхо Москвы06:30

«Уралвагонзавод» предупредил о проблемах с поставками техники для армии из-за повышения НДС

Дождь03:01

Уралвагонзавод предупредил о проблемах с отгрузкой техники для армии из-за повышения НДС

Коммерсантъ02:34

«Уралвагонзавод» срывает оборонзаказ из-за повышения НДС

URA.Ru01:57

«Уралвагонзавод» сообщил о проблемах с отгрузкой техники армии из-за роста НДС

Ведомости01:55

Глава УВЗ заявил о проблеме с отгрузкой техники для армии из-за роста НДС

РБК01:03

Гендиректор «Уралвагонзавода»: повышение НДС до 20% осложнило поставки техники в войска

ТАСС04:44
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
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Комиссия центрального аппарата ФАС России огласила резолютивную часть решения по делу, возбужденному в отношении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, регионального миндортранса и компании «Южуралмост», по признакам сговора.
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Общество

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После церемонии политолога похоронили на одном из участков кладбища. 25 февраля стало известно, что Малашенко покончил с собой в Испании.
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НАСА сообщило о взорвавшемся в декабре в районе Камчатки метеорите

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СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

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Устюгов рассказал, что ему не потребуется операция

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден является «человеком с низким IQ».
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Происшествия

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Автомобиль провалился в промоину на асфальте при прорыве теплотрассы в центре Санкт-Петербурга возле здания Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга".
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Возмущение по поводу претензий белорусского МИД выразил посол России в Белоруссии Михаил Бабич 18 марта на пресс-конференции, проводимой в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.
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Армия и оружие

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Оружие, разработанное в Советском Союзе, продолжает вызывать неподдельный интерес со стороны американских военных.
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В Якутске прошел стихийный митинг из-за мигрантов-насильников

Жители Якутска устроили на Комсомольской площади города стихийный несанкционированный митинг с требованием привлечь к ответственности мигрантов, которых считают виновными в изнасиловании горожанки.
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Трамвай с пассажирами загорелся в Казани

В Казани загорелся трамвай с пассажирами. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Татарии.
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