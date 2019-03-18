Экономика

Повышение НДС до 20 процентов осложнило поставки техники для армииЭхо Москвы 03:30

Потапов отметил, что в контрактах завода указан НДС в 18 процентов, налоговая требует НДС в 20 процентов. Возникает коллизия, которую нужно срочно разрешать, добавил гендиректор корпорации.
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Глава УВЗ заявил о проблеме с отгрузкой техники для армии из-за роста НДС

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) осложнило исполнение гособоронзаказа и может привести к убыткам предприятия, заявил в интервью РБК гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
РБК01:03

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Повышение НДС до 20 процентов осложнило поставки техники для армии

Эхо Москвы06:30

«Уралвагонзавод» предупредил о проблемах с поставками техники для армии из-за повышения НДС

Дождь03:01

Уралвагонзавод предупредил о проблемах с отгрузкой техники для армии из-за повышения НДС

Коммерсантъ02:34

«Уралвагонзавод» срывает оборонзаказ из-за повышения НДС

URA.Ru01:57

«Уралвагонзавод» сообщил о проблемах с отгрузкой техники армии из-за роста НДС

Ведомости01:55

Глава УВЗ заявил о проблеме с отгрузкой техники для армии из-за роста НДС

РБК01:03

Гендиректор «Уралвагонзавода»: повышение НДС до 20% осложнило поставки техники в войска

ТАСС04:44
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Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте

По данным местных СМИ, вооруженный огнестрельным оружием человек открыл стрельбу в трамвае. После этого ему удалось скрыться.
Обновлено в 06:56
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

В 2016 году во время лодочного похода утонули 14 детей: в шторм перевернулись два каноэ, на которых плыли участники лагеря в сопровождении инструктора.
Обновлено в 05:17
Экономика

В России социальные пенсии проиндексируют на два процента с 1 апреля

В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Обновлено в 05:24
Политика

В Сети ответили Макаревичу на слова о присоединении Крыма

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на заявление музыканта Андрея Макаревича о Крыме.
Обновлено в 07:21
Общество

СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

В Следственном комитете заявили, что информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту России Владимиру Путину якобы затравили односельчане, не подтвердилась.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами

Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что правительство Москвы оказывает помощь семье артистки с ее похоронами.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Москве умер семилетний мальчик-маугли

В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
Обновлено в 04:05
Общество

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

Обновлено в 06:16
Общество

Коллеги и родственники простились с Игорем Малашенко

Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко.
Обновлено в 07:11
Футбол

Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 06:47
Политика

В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым Украине

НАТО в распространенном в понедельник заявлении в связи с пятой годовщиной событий в Крыму выразила обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе, а также предложила "вернуть Крым" Украине.
Обновлено в 07:01
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»

В магазинах сети «Красная икра» не принимают к оплате пластиковые карты.
Обновлено в 06:59
Экономика

Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов

Минэкономразвития предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов.
Обновлено в 06:21
Наука

В Великобритании установили личность Джека-потрошителя

Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В правительстве Хабаровского края проходят обыски

В администрации Хабаровского края проходят обыски в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли.
Обновлено в 07:36
Технологии

Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт

Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Экономика

Правительство разрешило использовать иностранные суда для проектов СПГ

Правительство утвердило список иностранных судов, которым разрешено заниматься перевозкой сжиженного природного газа по Северному морскому пути с отечественных СПГ-проектов из порта Сабетта до первого пункта выгрузки или перегрузки, включая Мурманск и Петропавловск-Камчатский.
Обновлено в 06:37
Политика

Песков: время расставит все по местам в отношениях России с Украиной

В Кремле рассчитывают, что ход времени расставит все по своим местам в отношениях России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Политика

ВЦИОМ: 9% россиян почувствовали ухудшение жизни от присоединения Крыма

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 9% россиян считают, что присоединение Крыма к России отрицательно сказалось на их жизни.
Обновлено в 06:13
Политика

Путину доложат о призывах отпустить косаток из «китовой тюрьмы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину еще не докладывали о том, что известные деятели культуры, ученые, актеры из разных стран написали обращение с просьбой выпустить косаток и белуг из китовой тюрьмы в Приамурье.
Обновлено в 06:49
Футбол

В РФПЛ жестко раскритиковали эфир телеканала «Зенита» Z+

Российская футбольная премьер лига (РФПЛ) считает недопустимым показывать на ресурсах клуба передачи, подобные той, что вчера вышла на сайте футбольного клуба «Зенит», заявил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Челябинской области офицера Минобороны задержали за взятки

В отношении сотрудников Минобороны, работавших в одном из представительств оборонного предприятия, возбудили уголовные дела о коррупции.
Обновлено в 07:21
Авто

Кроссовер Maybach представят уже в 2019 году

Компания Mercedes-Benz определилась с местом производства флагманского кроссовера под брендом Maybach.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Врач «скорой» оскорбил мать с ребенком в Дербенте, отказав в помощи

Жительница Дербента попросила врача «скорой» помочь ее ребенку, но он отказался и посоветовал вызвать другую «скорую помощь», заявив, что это не его вызов.
Обновлено в 05:05
Происшествия

На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака

В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.
Обновлено в 03:33
Происшествия

МВД Сербии задержало семерых участников протестов в Белграде

Обновлено вчера в 16:02
Политика

Эрдоган: Стамбул никогда не станет Константинополем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ не позволит превратить Стамбул в Константинополь.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Югре, расследуя одно убийство, раскрыли другое

В Югре, расследуя убийство бизнесмена в посёлке Ванзеват, сотрудники СКР раскрыли ещё одно тяжкое преступление.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Юлия Началова умерла на 39-м году жизни

Кстати, с собственностью, которую Алдонин несколько лет назад подарил Началовой, связывают еще одну возможную причину, которая могла привести Юлию в клинику.
Обновлено 16 марта в 12:48
Происшествия

Подростки сломали челюсть шестикласснику и избили его подруг в Москве

В Москве подростки избили шестиклассника и двух его подруг, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:49
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