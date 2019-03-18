Экономика
Повышение НДС до 20 процентов осложнило поставки техники для армииЭхо Москвы 03:30
Потапов отметил, что в контрактах завода указан НДС в 18 процентов, налоговая требует НДС в 20 процентов. Возникает коллизия, которую нужно срочно разрешать, добавил гендиректор корпорации.
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с чего всё началось
Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) осложнило исполнение гособоронзаказа и может привести к убыткам предприятия, заявил в интервью РБК гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.РБК01:03
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте
По данным местных СМИ, вооруженный огнестрельным оружием человек открыл стрельбу в трамвае. После этого ему удалось скрыться.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере
В 2016 году во время лодочного похода утонули 14 детей: в шторм перевернулись два каноэ, на которых плыли участники лагеря в сопровождении инструктора.
Обновлено в 05:17
Экономика
В России социальные пенсии проиндексируют на два процента с 1 апреля
В соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.
Обновлено в 05:24
Политика
В Сети ответили Макаревичу на слова о присоединении Крыма
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на заявление музыканта Андрея Макаревича о Крыме.
Обновлено в 07:21
Общество
СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину
В Следственном комитете заявили, что информация об угрозах девочке из Псковской области, которую после письма президенту России Владимиру Путину якобы затравили односельчане, не подтвердилась.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с похоронами
Представитель певицы Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что правительство Москвы оказывает помощь семье артистки с ее похоронами.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Москве умер семилетний мальчик-маугли
В Москве умер семилетний мальчик-маугли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.
Обновлено в 04:05
Общество
Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Обновлено в 06:16
Общество
Коллеги и родственники простились с Игорем Малашенко
Проститься с Малашенко пришли его друзья и коллеги, в том числе бизнесмен Петр Авен, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский, Сергей Бунтман, Анна Качкаева, телепродюсер Этери Левиева, адвокат медиаменеджера Малькольм Тауб, а также вдова Божена Рынска и дочь медиаменеджера Елизавета Малашенко.
Обновлено в 07:11
Футбол
Зобнин получил перелом в матче с «Зенитом»
Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин получил перелом сустава кисти в матче чемпионата России по футболу против "Зенита", заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Обновлено в 06:47
Политика
В НАТО призвали Россию «вернуть» Крым Украине
НАТО в распространенном в понедельник заявлении в связи с пятой годовщиной событий в Крыму выразила обеспокоенность усилением военного присутствия РФ в Черноморском регионе, а также предложила "вернуть Крым" Украине.
Обновлено в 07:01
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»
В магазинах сети «Красная икра» не принимают к оплате пластиковые карты.
Обновлено в 06:59
Экономика
Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов
Минэкономразвития предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов.
Обновлено в 06:21
Наука
В Великобритании установили личность Джека-потрошителя
Личность убийцы установили, сравнив фрагменты митохондриальной ДНК с платка с фрагментами живых потомков Косминских.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В правительстве Хабаровского края проходят обыски
В администрации Хабаровского края проходят обыски в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли.
Обновлено в 07:36
Технологии
Россияне смогут подключать услуги связи без SIM-карт
Минкомсвязи предложило легализовать в России технологию eSim, позволяющую подключать услуги связи без SIM-карт и явки к операторам.
Обновлено в 02:21
Экономика
Правительство разрешило использовать иностранные суда для проектов СПГ
Правительство утвердило список иностранных судов, которым разрешено заниматься перевозкой сжиженного природного газа по Северному морскому пути с отечественных СПГ-проектов из порта Сабетта до первого пункта выгрузки или перегрузки, включая Мурманск и Петропавловск-Камчатский.
Обновлено в 06:37
Политика
Песков: время расставит все по местам в отношениях России с Украиной
В Кремле рассчитывают, что ход времени расставит все по своим местам в отношениях России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Политика
ВЦИОМ: 9% россиян почувствовали ухудшение жизни от присоединения Крыма
Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 9% россиян считают, что присоединение Крыма к России отрицательно сказалось на их жизни.
Обновлено в 06:13
Политика
Путину доложат о призывах отпустить косаток из «китовой тюрьмы»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину еще не докладывали о том, что известные деятели культуры, ученые, актеры из разных стран написали обращение с просьбой выпустить косаток и белуг из китовой тюрьмы в Приамурье.
Обновлено в 06:49
Футбол
В РФПЛ жестко раскритиковали эфир телеканала «Зенита» Z+
Российская футбольная премьер лига (РФПЛ) считает недопустимым показывать на ресурсах клуба передачи, подобные той, что вчера вышла на сайте футбольного клуба «Зенит», заявил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Челябинской области офицера Минобороны задержали за взятки
В отношении сотрудников Минобороны, работавших в одном из представительств оборонного предприятия, возбудили уголовные дела о коррупции.
Обновлено в 07:21
Авто
Кроссовер Maybach представят уже в 2019 году
Компания Mercedes-Benz определилась с местом производства флагманского кроссовера под брендом Maybach.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Врач «скорой» оскорбил мать с ребенком в Дербенте, отказав в помощи
Жительница Дербента попросила врача «скорой» помочь ее ребенку, но он отказался и посоветовал вызвать другую «скорую помощь», заявив, что это не его вызов.
Обновлено в 05:05
Происшествия
На Урале многодетную мать ошибочно лечили от рака
В Екатеринбурге мать четверых детей Анна А. отсудила у медиков за неверный диагноз 750 тысяч рублей.
Обновлено в 03:33
Происшествия
МВД Сербии задержало семерых участников протестов в Белграде
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Эрдоган: Стамбул никогда не станет Константинополем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ не позволит превратить Стамбул в Константинополь.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Югре, расследуя одно убийство, раскрыли другое
В Югре, расследуя убийство бизнесмена в посёлке Ванзеват, сотрудники СКР раскрыли ещё одно тяжкое преступление.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Юлия Началова умерла на 39-м году жизни
Кстати, с собственностью, которую Алдонин несколько лет назад подарил Началовой, связывают еще одну возможную причину, которая могла привести Юлию в клинику.
Обновлено 16 марта в 12:48
Происшествия
Подростки сломали челюсть шестикласснику и избили его подруг в Москве
В Москве подростки избили шестиклассника и двух его подруг, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:49