Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиянВечерняя Москва вчера в 22:12

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России. Согласно нормативно-правовым актам, МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму с индексацией раз в год с первого января.
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
Российская газетавчера в 20:15

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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

РИА Новости06:05

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

News.ru01:20

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

РЕН ТВвчера в 20:41

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Вечерняя Москвавчера в 22:12

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Народные новостивчера в 21:58

Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату

URA.Ruвчера в 21:56

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
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Суд арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве стюардессы

Щербинский районный суд Москвы в субботу, 13 июля, арестовал Никиту Денина, обвиняемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в одном из отелей в Новой Москве.
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В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
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В Москве прошел митинг КПРФ в защиту Павла Грудинина

Удальцов добавил, что на акции присутствовало много полиции. Такие же митинги КПРФ ранее анонсировала в других российских городах.
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Указ подписал врио губернатора города Михаил Развожаев, документ опубликован на сайте городского правительства.
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Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
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Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшилось

Состояние избитой в Ингушетии девочки серьезно улучшилось. В настоящее время проводится необходимое лечение.
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В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.
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Пушков назвал «вопиющим случаем» обстрел украинского телеканала

«Атака на канал 112 — случай вопиющий», — написал представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в в Twitter.
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Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
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