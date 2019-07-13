Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиянВечерняя Москва вчера в 22:12
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России. Согласно нормативно-правовым актам, МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму с индексацией раз в год с первого января.
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с чего всё началось
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.Российская газетавчера в 20:15
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