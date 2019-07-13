Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.

с чего всё началось

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России. Согласно нормативно-правовым актам, МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму с индексацией раз в год с первого января.

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