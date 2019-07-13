Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиянВечерняя Москва вчера в 22:12

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России. Согласно нормативно-правовым актам, МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму с индексацией раз в год с первого января.
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
Российская газетавчера в 20:15

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Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Вечерняя Москвавчера в 22:12

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

News.ru01:20

Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату

URA.Ruвчера в 21:56

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

РИА Новости06:05

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Народные новостивчера в 21:58

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

РЕН ТВвчера в 20:41

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
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Происшествия

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Обновлено в 01:26
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Зеленский едет на границу с Крымом

В рамках визита глава соседнего государства планирует посетить пункт пропуска "Чонгар" на границе с Крымом.
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Общество

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Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.
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В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
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Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

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Правительство России с некоторыми замечаниями поддержало законопроект о запрете микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья.
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Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

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Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
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В центре столицы начинается акция «За справедливость и права граждан»

В центре столицы начинается акция КПРФ "За справедливость и права граждан".
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