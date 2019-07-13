Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиянВечерняя Москва 12 июля в 22:12

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России. Согласно нормативно-правовым актам, МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму с индексацией раз в год с первого января.
Читать в источнике
с чего всё началось

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
Российская газета12 июля в 20:15

Подробнее о событии

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 06:05

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газета12 июля в 20:15

Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату

URA.Ru12 июля в 21:56

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Вечерняя Москва12 июля в 22:12

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Народные новости12 июля в 21:58

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

РЕН ТВ12 июля в 20:41

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

News.ruвчера в 01:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:14, Вашингтон
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.
Обновлено в 04:32
Авто

Эксперты назвали автомобиль, на котором могли бы путешествовать в СССР

Специалисты издания «Тарантас Ньюс» назвали пять интересных моделей, выпущенных на заводе АЗЛК, который по различным причинам не пошли в серийной производство.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии

В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика

Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд

Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате.
Обновлено в 01:00
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Политика

Митрохин намерен обжаловать решение о снятии его кандидатуры с выборов

Кандидат в Мосгордуму от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что эксперты нашли в подписях за его выдвижение больше допустимого процента брака, что означает его снятие с выборов.
Обновлено в 05:22
Общество

WSJ сообщила о планах Huawei уволить часть сотрудников в США

Huawei Technologies Corporation планирует сокращение штата в исследовательском подразделении Futurewei Technologies, базирующемся в США, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 05:08
Спорт

Российские волейболисты обыграли Польшу и вышли в финал Лиги наций

В финале Лиги наций, который состоится в ночь на 15 июля, российские спортсмены встретятся с победителем матча между командами США и Бразилии.
Обновлено вчера в 22:11
Экономика

Кабмин одобрил повышение выплат на детей

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума. Введение выплат предусмотрено с 1 января 2020 года.
Обновлено вчера в 23:41
Космос

NASA опубликовало сделанный с орбиты Марса снимок аппарата Curiosity

NASA опубликовало фото марсохода Curiosity, сделанное с орбиты Красной планеты другим аппаратом, пишет 14 июля ТАСС.
Обновлено в 00:15
Путешествия

Федор Конюхов анонсировал кругосветки на яхте-гиганте

Российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить три кругосветных путешествия на построенной им гигантской яхте.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Космос

Роскосмос получил первые снимки с запущенного с «Восточного» спутника

Первые снимки получили ученые с запущенного неделю назад гидрометеорологического спутника "Метеор-М".
Обновлено 12 июля в 13:50
Авто

В продажу выставили армейский грузовик «Гелендваген»

Военный пикап Mercedes G-Class 1993 года выпуска продают на портале «eBay».
Обновлено в 04:24
Политика

Немецкий врач рассказал о болезни Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии

Обновлено в 02:57
Общество

В реках Иркутской области отмечено повышение уровня воды

Обновлено в 04:59
Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Политика

В Париже проходит военный парад в честь Дня взятия Бастилии

Военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии – проходит 14 июля на Елисейских полях.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который "внес существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет".
Обновлено в 05:56
Футбол

«Зенит» – «Тамбов»: на игре ожидается до 45 тысяч зрителей

Обновлено в 05:40
Футбол

Джикия: Максименко — игрок «Спартака», и на слухи он не реагирует

Максименко на слухи про Гилерме нормально реагирует.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Die Welt: C-400 могут стать для Турции точкой выхода из НАТО

Покупка и установка российских ракетных комплексов С-400 Турцией может стать для страны «точкой невозврата», после которой Анкаре придется расстаться с западными союзниками, пишет немецкое издание Die Welt.
Обновлено вчера в 12:09
Спорт

Белорус Вязович перевернулся на 8-м этапе ралли «Шелковый путь»

Неприятный инцидент произошел с белорусским экипажем МАЗа под управлением Сергея Вязовича во время 8-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь-2019».
Обновлено в 03:12
Здоровье

Россельхознадзор выявил сокрытие вспышек болезней у животных в России

Россельхознадзор выявил случаи сокрытия вспышек болезней у животных в Волгоградской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях в 2018–2019 годах.
Обновлено в 05:31
Футбол

Хамес Родригес продолжит карьеру в «Атлетико»

Обновлено в 03:27
Происшествия

Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус

14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес

Живот исчез: Беременную Анастасию Решетову заподозрили в обмане

На видео заметно, что большой беременный живот Анастасии как будто бы исчез.
Обновлено в 04:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное