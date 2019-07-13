Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиянВечерняя Москва вчера в 22:12

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России. Согласно нормативно-правовым актам, МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму с индексацией раз в год с первого января.
Читать в источнике
с чего всё началось

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
Российская газетавчера в 20:15

Подробнее о событии

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

РИА Новости06:05

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

РЕН ТВвчера в 20:41

Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату

URA.Ruвчера в 21:56

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Вечерняя Москвавчера в 22:12

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Народные новостивчера в 21:58

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

News.ru01:20

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газетавчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
Футбол

Эксперт назвал неквалифицированным работу арбитра на матче «Спартака»

Работа главного арбитра матча «Спартак» — «Сочи» Владимира Москалева является неквалифицированной.
Обновлено в 14:25
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь

Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.
Обновлено в 15:31
Политика

В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»

В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Площадь пожара в цехе по производству сои в Краснодаре составляет 1,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС по региону.
Обновлено в 13:26
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено в 10:32
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Футбол

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата

Обновлено в 12:04
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено в 07:42
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Футбол

«Спартак» не порадовал тренера Кононова

Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 15:18
Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:37
Происшествия

В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом

Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Автоспорт

Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании

Обновлено вчера в 15:13
Политика

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
Обновлено в 13:40
Общество

Военные корабли у Морского вокзала вызвали ажиотаж у горожан

Пришвартованные у Морского вокзала боевые корабли и катера на воздушной подушке вызвали колоссальный интерес у жителей и гостей Петербурга.
Обновлено в 12:34
Спорт

Мужская сборная РФ по регби-7 не сможет участвовать в Олимпиаде-2020

В заключительном матче группы В сборная России обыграла сборную Украины со счетом 40:7 и заняла третье место.
Обновлено в 14:43
Происшествия

У актрисы сериала «Сладкая жизнь» похитили бриллиант за 12 млн рублей

Обновлено в 13:24
Происшествия

Затонувший УАЗ: найдено тело десятой жертвы

Тело утонувшей в реке Шуй (Тува) женщины было найдено в ходе поисковых работ. Ранее сообщалось, что из воды извлечены девять погибших.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Гаджеты

Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры

По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой

Первенец звезды «Папиных дочек» появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца, актера Артура Смольянинова.
Обновлено в 10:34
Теннис

Халеп победила Серену Уильямс и впервые выиграла Уимблдон

Румынка Симона Халеп впервые в своей карьере стала победительницей Уимблдонского теннисного турнира в одиночном разряде, который проходит на травяных кортах в пригороде Лондона.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих

Четыре человека погибли и трое получили травмы в результате аварии, произошедшей на 112-м километре автодороги Уфа - Оренбург на территории Стерлитамакского района.
Обновлено в 10:28
Транспорт

В Краснодаре прошел митинг против «транспортного погрома»

Обновлено в 10:00
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное