Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиянРоссийская газета 12 июля в 20:15

Судя по документу Минтруда, опубликованному для общественного обсуждения, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
Российская газета12 июля в 20:15

Подробнее о событии

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 06:05

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

News.ruвчера в 01:20

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

РЕН ТВ12 июля в 20:41

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Вечерняя Москва12 июля в 22:12

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Народные новости12 июля в 21:58

Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату

URA.Ru12 июля в 21:56

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газета12 июля в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ избили своего командира из-за премии

Обновлено вчера в 19:41
Политика

В Париже начались беспорядки после парада к Дню взятия Бастилии

Обновлено в 07:45
Политика

Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии

После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Политика

В Москве проходит акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

В центре Москвы 14 июля проходит акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму».
Обновлено в 07:00
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Футбол

«Сельта» объявила о переходе Мины

Нападающий Санти Мина перешел из "Валенсии" в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба из Виго.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником

В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Баскетбол

Баскетболист сборной Сербии Кузмич впал в кому после ДТП

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком

Обновлено в 02:19
Политика

Грузинский оппозиционный депутат прилетел в Москву

Депутат грузинской оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия прибыл в Москву.
Обновлено в 07:03
Политика

«Приватбанк» блокирует поступление средств на счета партии Саакашвили

В политической партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" заявили о блокировке "Приватбанком" всех поступающих на счета партии денежных средств.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Жители Алтайского края жалуются на смог и химический привкус

14 июля Алтайский край накрыло смогом. Жители региона жалуются на туман и химический привкус.
Обновлено в 05:21
Политика

Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Минобороны Турции получило первую поставку российских С-400

В декабре 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на 2,5 миллиарда долларов на поставку в Турцию ЗРК С-400 «Триумф».
Обновлено 12 июля в 08:57
Политика

Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Музыка

Валерий Леонтьев выступил с последним концертом

Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

В Нью-Йорке произошло крупное отключение электроэнергии

Стоит отметить, что Нью-Йорк уже не в первый раз остаётся без света — 42 года назад в результате крупной аварии в нью-йоркской энергосистеме был обесточен практически весь город.
Обновлено в 02:57
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено 11 июля в 14:02
Происшествия

Российские туристы застряли в аэропорту Бургаса

Российские туристы второй день не могут вылететь из Болгарии. Они застряли в аэропорту Бургаса.
Обновлено в 09:13
Общество

Жан-Поль Бельмондо и Жан-Мишель Жарр получили орден Почетного легиона

Жан-Мишель Жарр, который прославился на весь мир своими композициями в жанре электронной музыки, стал командором ордена, а балерина и хореограф Мари-Клод Петрагалла получила звание офицера.
Обновлено в 03:54
Космос

NASA выпустило юбилейное видео с 4000 экзопланет

Ожидается, что новый космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который выйдет на орбиту в 2021 году, сможет справляться с задачей по поиску новых экзопланет ещё эффективнее.
Обновлено вчера в 16:19
Космос

В Дубае рассказали, что первый эмиратский космонавт возьмет на орбиту

Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае объявил конкурс "Письмо в космос" для желающих отправить свои стихи, короткие рассказы или рисунки вместе с первым эмиратским космонавтом Хаззаа аль-Мансури, первый полет которого на Международную космическую станцию запланирован на 25 сентября, сообщили РИА Новости в центре.
Обновлено в 09:09
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Самарской области опрокинулся нефтевоз

Грузовик Scania, перевозивший 26 куб. м нефти, столкнулся с легковым автомобилем Lada Vesta в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное