Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиянВечерняя Москва вчера в 22:12

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России. Согласно нормативно-правовым актам, МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму с индексацией раз в год с первого января.
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
Российская газетавчера в 20:15

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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газетавчера в 20:15

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

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РЕН ТВвчера в 20:41

Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату

URA.Ruвчера в 21:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
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