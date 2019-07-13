Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.

с чего всё началось

Министерство труда России подготовило проект приказа о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Изменения коснутся почти 4 млн россиян. Пока в документе говорится об установлении прожиточного минимума за второй квартал этого года.

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