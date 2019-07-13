Экономика
Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиянNews.ru 01:20
Министерство труда России подготовило проект приказа о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Изменения коснутся почти 4 млн россиян. Пока в документе говорится об установлении прожиточного минимума за второй квартал этого года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.Российская газетавчера в 20:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Происшествия
СБУ расследует обстрел телеканала «112 Украина»
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По факту обстрела телеканала «112 Украина» начато уголовное производство.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Гаджеты
Oppo начала российские продажи смартфона Oppo Reno Z
В Oppo Reno Z установили AMOLED-экран диагональю 6,4-дюйма с разрешением 2340х1080 точек.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрока
Защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Анюков возобновил свою карьеру игрока и перешел в самарскую команду «Крылья Советов», сообщает 13 июля пресс-служба санкт-петербургской команды.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие
На нас опять напали, и вовремя. «Моральная война» все спишет
Против России развязана «моральная война» — без ультиматума, без высылки послов и наших олигархов на родину.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева
Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Турция объяснила США причину покупки С-400
Главы минобороны Турции и Соединенных Штатов Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 02:15
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено вчера в 17:02
Спорт
Синхронистка Колесниченко завоевала золото ЧМ по водным видам спорта
Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала золотую награду в технической программе на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в корейском городе Кванджу.
Обновлено в 07:24
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено вчера в 01:01
Футбол
Тихонов: в Игнатове нет и трети от Титова
Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на сравнения легендарного полузащитника команды Егора Титова с молодым хавбеком красно-белых Михаилом Игнатовым.
Обновлено в 03:57
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
Обновлено в 06:18
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Политика
Депутат Рады одобрил обстрел здания украинского телеканала
Бывший лидер украинской радикальной организации «Правый сектор»* депутат Верховной рады Дмитрий Ярош одобрительно высказался по поводу обстрела здания телеканала «112 Украина» из гранатомёта.
Обновлено в 06:24
Футбол
«Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции
«Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Продюсер Шатунова рассказал о здоровье певца
Обновлено в 07:44
Теннис
Джокович поделился ожиданиями от финала Уимблдона против Федерера
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Мосгоризбирком выдаст документы об итогах проверки подписей в ближайшие дни
Мосгоризбирком выдаст кандидатам в депутаты Мосгордумы копии документов об итогах проверки подписей в субботу и воскресенье, за два дня до заседания комиссии, как и предусмотрено законом, сообщил РИА Новости член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 05:29
Общество
Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности
В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Наука
Физики добились рекордного ускорения электронов терагерцовым импульсом
Обновлено 11 июля в 12:38
Автоспорт
Квят рассказал о приготовлениях к рождению первенца
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54