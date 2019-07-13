Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиянВечерняя Москва вчера в 22:12

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России. Согласно нормативно-правовым актам, МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму с индексацией раз в год с первого января.
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
Российская газетавчера в 20:15

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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

РИА Новости06:05

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

News.ru01:20

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

РЕН ТВвчера в 20:41

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Вечерняя Москвавчера в 22:12

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Народные новостивчера в 21:58

Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату

URA.Ruвчера в 21:56

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
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В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой

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В Сети появилось видео затонувшей подлодки «Комсомолец»

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Происшествия

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Происшествия

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Спорт

Россия в полуфинале Лиги наций встретится с Польшей

В заключительном туре группового этапа сборная России уступила команде США (0-3), а Бразилия переиграла Иран (3-2).
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Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки

Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Политика

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Наука

Робот-скалолаз нашел в Долине Смерти окаменелость из палеозоя

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Виноделы Кахетии требуют выдать им гендиректора «Рустави 2»

Виноделы Кахетии провели митинг у здания телекомпании "Рустави 2". Они требовали отправить в отставку генерального директора Ники Гварамия за его высказывания о том, что он собирается мочиться в вино, отправляемое в Россию.
Обновлено вчера в 16:50
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Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
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Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

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Обновлено 11 июля в 12:02
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Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью»

Правда, Лопырева признала, что Ольга весьма трудолюбива и обладает пробивной способностью.
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Политика

Военный эксперт предрек Украине потерю новых территорий при Зеленском

Президенту Украины Владимиру Зеленскому осталось не более года — его снесут, а еще через год-два в стране установится военная диктатура, заявил киевский пропагандист и военный эксперт Алексей Арестович.
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Происшествия

Мертвый телеоператор был найден в Петербурге

Тело мертвого оператора, работавшего с местными телеканалами, было обнаружено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика

Минтруд повысит прожиточный минимум на 4,1%

11 июля 2019 года Министерство труда и социальной защиты РФ по итогам II квартала повысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 4,1%. Соответствующий проект приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

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Политика

Советники лидеров стран «нормандского формата» встретились в Париже

Переговоры советников глав стран «нормандского формата» прошли в Париже, 13 июля сообщает в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Обновлено в 06:04
Футбол

Анюков вернулся в самарские «Крылья»

В прошлом сезоне капитан «Зенита» Анюков завершил карьеру игрока.
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Экономика

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.
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В Москве закрыли девять станций метро

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Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Как отмечается, для получения повышенной выплаты среднедушевой доход в семье не должен превышать двух прожиточных минимумов.
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Новый кроссовер Venue дебютировал уже на нескольких автомобильных рынках, в числе которых индийский, американский, но версия для рынка Южной Кореи была представлена только сейчас.
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Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
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