Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.

с чего всё началось

Судя по документу Минтруда, опубликованному для общественного обсуждения, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.

Футбол «Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции «Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Происшествия «Летающий радар» США загорелся в воздухе В воздухе загорелся американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, из-за чего он был вынужден совершить аварийную посадку в Линкольне.

Здоровье Жители Европы стали чаще заражаться сифилисом В Европе растет число новых случаев заражения сифилисом.

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета Полицейские разыскивают преступника, который выстрелил из гранатомета в здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

Общество Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.

Политика Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Политика Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.

Происшествия В Дзержинске локализовали пожар на складе бывшего завода «Заря» На территории бывшего завода "Заря", на площади 2400 кв. м загорелся склад с бумагой. В результате пожара обрушилась кровля ангара.

Общество Российские школьники «взяли» пять медалей на олимпиаде по физике Школьники из России завоевали 4 золотые и одну серебряную медаль на 50-й Международной физической олимпиаде, которая завершилась 14 июля в Тель-Авиве (Израиль).

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.

Происшествия Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.

Здоровье «Женщины умирали на своих спальных местах»: правозащитник рассказал об условиях в колонии на Урале Правозащитник из Екатеринбурга Алексей Соколов опубликовал на сайте информационно-правового центра «Правозащитники Урала» аналитический материал, в котором заявил, что в исправительной колонии № 16 «фактически умерщвляли людей».

Политика Ярош одобрил обстрел украинского телеканала Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, поддержал обстрел украинского телеканала "112 Украина" из гранатомета.

Происшествия В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих "На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Общество Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию Павел Валенчук, депутат кировской гордумы, подал заявление в полицию на паблик «Борщ» из-за того, что счел пост в этой группе в отношении него оскорбительным и попросил проверить полицейских администраторов на состав преступления по статьям «Оскорбление представителей власти» и «Клевета».

Хоккей Вячеслав Войнов за сезон в омском «Авангарде» получит 70 млн рублей Защитник подписал с "ястребами" однолетний контракт, сообщает "Спорт-экспресс", и получит в течение года 70 млн рублей или 1,1 млн долларов.

Политика Андрей Малахов попал в базу «Миротворца» Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.