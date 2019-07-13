Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиянРоссийская газета 12 июля в 20:15

Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения. Этот документ, когда будет принят и вступит в силу, станет ориентиром для повышения МРОТ.
Читать в источнике
с чего всё началось

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
Российская газета12 июля в 20:15

Подробнее о событии

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Народные новости12 июля в 21:58

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

News.ruвчера в 01:20

Четырем миллионам россиян поднимут минимальную зарплату

URA.Ru12 июля в 21:56

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Вечерняя Москва12 июля в 22:12

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 06:05

Четырем миллионам россиян поднимут МРОТ

РЕН ТВ12 июля в 20:41

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газета12 июля в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Футбол

Андрей Аршавин: «ЦСКА потерял три очка. Это может сказаться в будущем»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Крыльев Советов» над ЦСКА (2:0) в матче первого тура РПЛ.
Обновлено в 11:39
Космос

Американские СМИ раскрыли неизвестные факты о первой миссии на Луну

По утверждениям СМИ, Джон Кеннеди хотя и выступал с громкими заявлениями в поддержку миссии на Луну, в действительности его не интересовало, что находится на спутнике.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона в старом платье за $2700

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, пришла на теннисный матч - женский финал Уимблдонского турнира - в платье от Dolce & Gabbana за $2700.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара

Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.
Обновлено в 12:11
Футбол

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено в 04:17
Здоровье

Диетолог призвала москвичей не съедать больше одного бургера в неделю

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции

Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком

Обновлено в 02:19
Авто

Концепт будущего LADA X-Flow появился в Сети

LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
Обновлено в 05:40
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Политика

Около тысячи человек вышли на акцию оппозиции в Москве

Около одной тысячи человек вышли на акцию оппозиции в Москве, связанную с предстоящими выборами в городскую Думу.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Гаджеты

В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI

В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI, который был замечен в руках сотрудника компании Apple.
Обновлено вчера в 17:15
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Политика

Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Гаджеты

В лондонском метро сфотографировали смартфон Google Pixel 4

Google Pixel 4 был замечен в лондонском метро.
Обновлено в 09:50
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост

Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну

В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции

По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное