Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиянРоссийская газета 12 июля в 20:15

Судя по документу Минтруда, опубликованному для общественного обсуждения, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей.
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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения.
Российская газета12 июля в 20:15

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Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян, пишут СМИ

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РЕН ТВ12 июля в 20:41

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URA.Ru12 июля в 21:56

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Вечерняя Москва12 июля в 22:12

Минтруд повысит МРОТ четырем миллионам россиян

Народные новости12 июля в 21:58

Повышение МРОТ коснётся 4 млн россиян

News.ruвчера в 01:20

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Российская газета12 июля в 20:15
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